Carlos Villanueva celebra el renacer de Javier Correa en Colo Colo: “El año pasado estaba muy achanchado”

El triunfo de Colo Colo sobre la Universidad de Concepción el pasado domingo no solo estuvo marcado por la primera titularidad de Gabriel Maureira, sino que también por el agónico gol de Javier Correa que le dio el triunfo al equipo dirigido por Fernando Ortiz.

El delantero argentino estuvo un buen tiempo lesionado y vio minutos ante Palestino, pero no estuvo en sintonía y se ganó las críticas de los hinchas. El domingo, ante el Campanil, lavó heridas y se puso de buenas nuevamente con la hinchada.

El que celebró el renacer del ex Estudiantes de La Plata fue Carlos Villanueva, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “El mayor beneficiado es Colo Colo porque, sí, hoy en día es suplente, pero tener a Correa de suplente en Colo Colo es súper positivo”.

Correa fue el héroe de Colo Colo el domingo. | Foto: Photosport

El ‘Piña’ ve positivo que Colo Colo tenga en banca a jugadores de peso: “Son tres puntos muy importantes y para Fernando Ortiz tener una banca con Claudio Aquino, Javier Correa y jugadores que tengan hambre de querer demostrar y ganarse el puesto es lo mejor”.

“Quizás estaba medio achanchado la temporada pasada porque era el único 9 e iba a jugar igual. Ahora se genera un efecto positivo con Romero, una competencia sana que producirá que suba el nivel individual”, agregó.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo volvió a lo más alto de la Liga de Primera 2026, lugar que comparte con Deportes Limache. Eso sí, los albos tienen un partido pendiente que recuperarán este domingo ante Coquimbo Unido.

En síntesis

Javier Correa anotó el gol del triunfo de Colo Colo ante Universidad de Concepción el domingo.

El delantero argentino regresó recientemente de una lesión tras jugar previamente contra Palestino.

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