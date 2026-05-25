VIDEO | El gesto de Javier Correa que pocos vieron y que indignó en la Universidad Católica

El gesto de Javier Correa en el clásico que indignó a los hinchas de la Univerisdad Católica.

Colo Colo se quedó con una nueva edición del clásico ante la Universidad Católica, en donde los ‘Albos’ golpearon la mesa en el Claro Arena y sumaron tres puntos valiosos en la lucha por el título en la Liga de Primera.

Tras finalizar este compromiso, ambos equipos protagonizaron un importante conflicto dentro del campo de juego, en la que caldeó aún más el ambiente en el recinto de la UC.

Después de concluir este problemón, hubo un gesto que enardeció aún más los ánimos en los hinchas de la Universidad Católica y que el gran impulsor de esto, fue el atacante de Colo Colo, Javier Correa.

Mientras caminaba a los camarines, el atacante del ‘Cacique’ le hizo un gesto de ‘2’ con sus manos, haciendo alusión a los goles que le marcó a la UC en la jornada, algo que no dejó para nada a los fanáticos locales, quienes lo insultaron y le lanzaron diversos objetos.

VIDEO: EL GESTO DE CORREA QUE INDIGNÓ EN LA UC