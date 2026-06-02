El entrenador Fernando Ortiz podría tener hasta nueve bajas para el último partido de Colo Colo por el Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

Este fin de semana Colo Colo no tendrá acción por la Liga de Primera 2026, donde es el exclusivo líder del torneo, pero sí tendrá que visitar a Huachipato el sábado por la Copa de la Liga.

El Cacique depende del resultado de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción del viernes, para ver si puede clasificar a semifinales de este emergente torneo del fútbol chileno.

Si bien parece una misión casi imposible, el entrenador Fernando Ortiz tiene un problema mayor respecto a la conformación del equipo titular para este compromiso.

Esto se debe a que es fecha FIFA y hay varios jugadores con la Selección Chilena. En Europa están el lateral Diego Ulloa y el volante Víctor Felipe Méndez para los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo.

Víctor Felipe Méndez está con La Roja en Europa. (Foto: Carlos Parra – FFCh)

Mientras que en La Roja Sub 20 fueron convocados el arquero Gabriel Maureira y el delantero Yastin Cuevas. Además de otros juveniles como Bruno Torres y Matías Orellana. Los dirigidos por Sebastián Miranda se medirán con Brasil.

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Hasta ahí van seis nombres, pero también hay que considerar a los lesionados que están en rehabilitación: Marcos Bolados y Fernando De Paul.

Además, está en veremos la situación de Claudio Aquino, quien se perdió el último partido contra Deportes La Serena por un problema físico.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?

El Cacique visita a los Acereros este sábado 6 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, por la sexta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga.

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En síntesis