Este fin de semana Colo Colo no tendrá acción por la Liga de Primera 2026, donde es el exclusivo líder del torneo, pero sí tendrá que visitar a Huachipato el sábado por la Copa de la Liga.
El Cacique depende del resultado de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción del viernes, para ver si puede clasificar a semifinales de este emergente torneo del fútbol chileno.
Si bien parece una misión casi imposible, el entrenador Fernando Ortiz tiene un problema mayor respecto a la conformación del equipo titular para este compromiso.
Esto se debe a que es fecha FIFA y hay varios jugadores con la Selección Chilena. En Europa están el lateral Diego Ulloa y el volante Víctor Felipe Méndez para los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo.
Víctor Felipe Méndez está con La Roja en Europa. (Foto: Carlos Parra – FFCh)
Mientras que en La Roja Sub 20 fueron convocados el arquero Gabriel Maureira y el delantero Yastin Cuevas. Además de otros juveniles como Bruno Torres y Matías Orellana. Los dirigidos por Sebastián Miranda se medirán con Brasil.
Hasta ahí van seis nombres, pero también hay que considerar a los lesionados que están en rehabilitación: Marcos Bolados y Fernando De Paul.
Además, está en veremos la situación de Claudio Aquino, quien se perdió el último partido contra Deportes La Serena por un problema físico.
¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?
El Cacique visita a los Acereros este sábado 6 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, por la sexta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga.
En síntesis
- Fernando Ortiz enfrenta ocho bajas confirmadas en Colo Colo entre seleccionados y lesionados.
- El partido contra Huachipato se jugará el sábado 6 de junio en Talcahuano.
- Hay cuatro jugadores convocados a la Selección Chilena adulta y Sub 20.