Una de las figuras de Colo Colo se refirió al gran momento que atraviesa el cuadro popular, que es líder indiscutido de la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo no se nublan y son conscientes que van paso a paso hacia el título de la Liga de Primera 2026, pero no quieren celebrar antes de tiempo, pues queda toda la segunda rueda.

El Cacique es el líder indiscutido con 33 puntos, sacándole 10 unidades a sus escoltas: Universidad Católica y el vigente campeón Coquimbo Unido.

Pero pese a aquello, los albos mantienen la humildad, pues aprendieron las lecciones de la temporada pasada, en que tuvieron un centenario para el olvido.

En esa línea, el delantero Javier Correa lanzó una frase que resume muy bien el ánimo en el plantel que dirige Fernando Ortiz, quien al parecer le está encontrando la vuelta al equipo.

“Creo que hemos ido creciendo en todo sentido, más allá dede los nombres, más allá del peso individual. En el tema grupal hemos crecido mucho. Sabemos que las estrellas están en el cielo, la única estrella que tenemos nosotros en el equipo es Arturo (Vidal), después todo el resto somos normales y eso lo hemos entendido”, comenzó diciendo en diálogo con ‘Tipsters’.

“A partir de eso estamos haciendo uun buen trabajo, nos matamos en la semana porque queremos llegar bien el fin de semana”, agregó el goleador cordobés.

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Su visión de los juveniles

En la instancia, también se refirió a cómo ha ido apoyando a los juveniles que han dado el salto al primer equipo, ganándose un puesto como titulares.

“Tenemos un buen grupo, buenos referentes, y tratar nosotros de acompañar a (Gabriel) Maureira, al Chino (Leandro Hernández), al Pancho (Francisco Marchant). Yo no los considero pibe, porque están en un plantel de Primera y tienen que seguir sumando en aprendizaje”, completó el argentino de 33 años.

Javier Correa ha hecho dupla en ataque con Leandro Hernández. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de visita ante Huachipato este sábado 6 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano, por la última fecha del Grupo A en la Copa de la Liga.

En síntesis