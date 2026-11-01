Claudio Aquino recibe un nuevo golpe en Colo Colo tras su esperado regreso a las canchas

El volante de Colo Colo, Claudio Aquino recibe un nuevo golpe en esta recta final de la temporada.

Colo Colo logró un tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera por 6-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, resultado que dejó a los dirigidos de Fernando Ortiz a un triunfo de poder conseguir un nuevo título.

Dentro de este duelo, los ‘Albos’ contaron con un importante retorno, en la que el volante argentino, Claudio Aquino volvió a ver acción con la camiseta de Colo Colo tras estar casi tres meses fuera de las canchas.

El ex Veléz Sarsfield jugó 22 minutos en la victoria del ‘Cacique’ ante el ‘Campanil’, en la que se le vio bastante activo y dejando una grata imagen futbolística en esta vuelta.

Tras lo que fue este regreso, todo apuntaba a que Aquino podía ver minutos en el segundo tiempo restante del duelo de vuelta ante Deportes Puerto Montt por la Copa Chile, pero una nueva mala noticia es la que azotó al volante argentino.

Aquino recibe un nuevo golpe en Colo Colo | Foto: Photosport

Aquino quedó fuera de la convocatoria

Hace unos instantes, el entrenador Fernando Ortiz dio a conocer su convocatoria para lo que son los 45 minutos restantes ante Deportes Puerto Montt por la Copa Chile, en la que el ‘Popular’ busca sellar su pase a las semifinales del torneo.

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Para este duelo, el ‘Tano’ no podrá contar con Claudio Aquino, quien a pesar de haber dejado gratas sensaciones y estar al 100% desde lo físico, se perderá este partido por una inesperada enfermedad.

Junto a la convocatoria, en el ‘Popular’ compartieron el parte médico de los jugadores que no podrán decir presente en este partido y acá es donde aparece Claudio Aquino, quien quedó descartado.

“En tratamiento médico por síndrome febril de origen viral en evolución”, fue lo que informaron en su parte médico.

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De esta forma, Claudio Aquino espera poder recuperarse rápidamente de lo que es este síndrome febril y estar al 100% para el duelo ante Ñublense de Chillán en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ pueden coronarse como campeones.