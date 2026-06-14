Desde el elenco cervecero le dejaron allanado el camino a los Albos para concretar el fichaje de "Takeshi".

Jean Meneses se ha transformado en uno de los nombres que suenan con fuerza para reforzar a Colo Colo de cara al segundo semestre. El actual delantero de Deportes Limache aparece como una de las principales alternativas que evalúan tanto la dirigencia de Blanco y Negro como el cuerpo técnico de Fernando Ortiz para potenciar el ataque albo.

En medio de las especulaciones, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, se refirió por primera vez a los rumores que vinculan al exseleccionado chileno con el Cacique y dejó abierta la puerta a una eventual negociación.

“He visto por la prensa que se ha informado bastante de Jean Meneses, Daniel Castro”, señaló el dirigente en conversación con RedGol, aunque aclaró que por ahora no existe ninguna gestión formal.

Villegas explicó que el club recién terminó la primera rueda del campeonato y que espera que durante los próximos días puedan aparecer ofertas concretas por algunos de sus futbolistas.

César Villegas: “Depende netamente del jugador”

El presidente de Deportes Limache aseguró que la continuidad de Jean Meneses dependerá principalmente de la voluntad del propio futbolista y de los objetivos que tenga para esta etapa de su carrera.

“Nosotros recién terminamos el día domingo con Deportes Concepción, donde concluimos la primera rueda. Después de eso yo creo que van a llegar algunas alternativas. Primero es lo que quiere el jugador, si el jugador quiere salir, nosotros nos pondremos a negociar”, afirmó.

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Jean Meneses es la gran carta de Colo Colo en este mercado de fichajes.

Además, destacó que el club también tiene importantes desafíos deportivos por delante y que espera contar con sus principales figuras para el segundo semestre.

“Si el jugador cree y va a tener la convicción de llegar hasta final de año y lograr el proceso que queremos de llevar a Deportes Limache a una copa internacional, bienvenido sea. Depende netamente del jugador”, sentenció.

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Según informó previamente Radio ADN, Jean Meneses es considerado la principal opción para reforzar el sector izquierdo del ataque de Colo Colo. En Blanco y Negro incluso manejarían la información de que el futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de cumplir uno de sus desafíos pendientes: vestir la camiseta de un equipo grande del fútbol chileno.

DATOS CLAVE

El presidente César Villegas aclaró que Deportes Limache no registra ninguna gestión formal por Jean Meneses.

El dirigente afirmó que la salida de Meneses dependerá netamente de la voluntad del jugador.

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