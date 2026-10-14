El comentarista deportivo cuestionó el rendimiento de Gabriel Maureira en la derrota contra Coquimbo Unido.

Colo Colo exhibió falencias contra Coquimbo Unido y fue superado 5-2 por la fecha 24 de la Liga de Primera. La escuadra alba cayó en el norte del país y perdió ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Dicho escenario fue analizado por Claudio Borghi a través de los micrófonos de Picado TV y le dejó un mensaje a una figura del conjunto popular: debe elevar su rendimiento en la recta final de la temporada.

¿Su nombre? Gabriel Maureira. El portero de 19 años despertó críticas tras el compromiso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se instaló la incertidumbre sobre su titularidad.

“Estuvo mano a mano. Mucha gente dice que si está mano a mano, normalmente el que gana es el delantero, que muy pocas veces el arquero adivina, pero el otro día se vio muy mal“, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Perdió en situaciones físicas por picardía, especialmente de (Nicolás) Johansen y (Cristián) Zavala. Hoy, Colo Colo tiene cuatro arqueros… es complejo“.

Gabriel Maureira recibe críticas en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Claudio Borghi advierte a Colo Colo

Finalmente, el mundialista fue consultado sobre una posible remontada de Universidad de Chile. Para él, hay una ínfima posibilidad de que ello ocurra, aunque se detuvo en una peculiar reflexión sobre el líder del fútbol nacional.

“Pierdes 5-2 y el que te sigue gana 6-0… entonces, ¿cómo explicar que en dos partidos hubo 13 goles? Es muy anormal. El primero, normalmente, no pierde por esa cantidad de goles“, concluyó.