Claudio Borghi rechaza a este refuerzo para Colo Colo: “No está jugando a su nivel”

El comentarista deportivo le hizo la cruz a Diego Valdés. Lo considera buen futbolista, pero no lo convence su actual rendimiento.

Colo Colo comienza a incursionar en el mercado de fichajes. El conjunto popular tendrá que sumar nuevas incorporaciones debido a su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Es por esto que han surgido diversos rumores sobre figuras que pueden arribar al Estadio Monumental en el libro de pases, siendo una de ellas rechazada por Claudio Borghi. ¿Cuál es su nombre?

Para el comentarista deportivo, Diego Valdés no tiene un rendimiento superlativo como para firmar por el cuadro albo. Si bien lo valoró como futbolista, lo descartó para el elenco de Macul.

“¿Diego Valdés está hoy en un momento extraordinario jugando en Vélez? A principio de año, yo te decía que sí, pero ahora no está jugando a su nivel“, indicó el panelista en TNT Sports.

“Hay que preguntarse por qué a final de año tiene lesiones que no tuvo al inicio de temporada (…) No tiene la obligación de hacer un esfuerzo económico para venir al club”, complementó.

Diego Valdés suena en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Claudio Borghi rechaza a Diego Valdés para Colo Colo

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 26 encuentros con Vélez Sarsfield. En dichos enfrentamientos, logró anotar cuatro goles y entregar seis asistencias.

Cabe consignar que Diego Valdés tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ende, si Colo Colo quiere conseguir sus servicios tendrá que realizar las gestiones pertinentes.