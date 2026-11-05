Claudio Borghi propone curiosa renovación a Arturo Vidal en Colo Colo: “Con una cláusula”

El comentarista deportivo puso sobre la mesa una sofisticada idea, en la que el mediocampista se convierte en el DT albo.

Colo Colo tiene que tomar una decisión sobre el futuro de Arturo Vidal. El histórico volante concluye su contrato al cierre de esta temporada y aún no hay señales de su continuidad en Macul.

Por ende, Claudio Borghi sacó la voz al respecto y propuso una curiosa renovación para el mediocampista de 39 años. El comentarista deportivo dejó una idea sobre la mesa.

A través de los micrófonos de Picado TV, el retirado futbolista planteó la permanencia del oriundo de San Joaquín por un breve lapso. Tras ello, instó a que asuma como estratega en el cuadro albo.

“Yo propuse renovarle a Arturo Vidal un año, con una cláusula; termina el año y es el entrenador del primer equipo de una“, comenzó señalando el mítico director técnico de Colo Colo.

Sin embargo, no fue el único movimiento que pidió, ya que el campeón mundial complementó indicando: “Renovamos un año más a Fernando Ortiz y a Arturo Vidal también“.

Arturo Vidal aún no define su futuro en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal genera suspenso en Colo Colo

Durante esta campaña, el campeón de América con la Selección Chilena ha disputado una totalidad de 38 compromisos con el elenco popular. Acumula cinco goles y tres asistencias.

Por el momento, Arturo Vidal se enfoca en conseguir la estrella número 35 de Colo Colo y tras ello tendrá que sentarse a conversar con Aníbal Mosa. ¿Seguirá en el Estadio Monumental?