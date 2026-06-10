Claudio Borghi reacciona a posible sanción para Javier Correa tras dichos contra Nicolás Gamboa: “Espero que…”

El ex DT de Colo Colo reacciona a la posible sanción que podría recibir Javier Correa tras sus lapidarios dichos sobre Nicolás Gamboa.

Javier Correa salió enfurecido de la cancha el domingo pasado en la caída de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga, compromiso que de igual manera no tenía ninguna relevancia para los dos equipos.

El delantero del Cacique disparó en contra del árbitro Nicolás Gamboa y aseguró que siempre ‘se los caga’. El juez, ni tonto ni perezoso, vio las palabras de Correa en zona mixta y decidió incluirlo en su informe arbitral.

Correa podría recibir sanción. | Foto: Photosport

Claudio Borghi, ex DT de Colo Colo, reaccionó por una posible sanción a Javier Correa y aconsejó al artillero: “Si uno se equivoca tiene que pedir disculpas. Espero yo que los árbitros también pidan disculpas cuando se equivocan”, dijo en Picado TV.

Al ser consultado sobre si las palabras de Correa no constituían la libertad de expresión, Borghi asegura que “Libertad de expresión si ofendes a otro no es tanta. Encuentro innecesario lo que dijo, pero si lo sentía, está bien que lo diga. Ahora, él podría decir que le están coartando la libertad de expresión”, agregó.

Javier Correa quedó citado para el martes 16 de junio al Tribunal de Disciplina de la ANFP donde deberá hacer sus descargos y esperar a ver si sufre una lesión que lo perjudique para la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

El delantero Javier Correa arremetió contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota ante Huachipato.

El exentrenador Claudio Borghi aconsejó al delantero pedir disculpas si cometió un error.

El futbolista Javier Correa comparecerá el martes 16 de junio ante el Tribunal de Disciplina.