Este viernes fue oficializado el fichaje de Vozinha en Colo Colo, mientras que al plantel los agarró por sorpresa el anuncio.

En Colo Colo acaban de dar el gran golpe al mercado de fichajes de invierno, pues se hicieron de los servicios del arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde.

El portero de 40 años vivirá su primera experiencia en Sudamérica, pues hasta el momento solo se ha desempeñado en África y Europa, siendo su último club el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha llega como agente libre y firmaría contrato por un año y medio. La noticia fue confirmada esta noche por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la previa del partido de Colo Colo contra Deportes Limache por la Liga de Primera.

Pero al parecer al plantel los tomó por sorpresa el anuncio, pues así lo expresó el delantero Javier Correa en su arribo al Estadio Monumental.

El goleador argentino está suspendido pero de igual forma se hizo presente para ver el partido desde las tribunas, donde fue consultado por el arribo del caboverdiano.

“¿Qué se yo? Me preguntan a mí… No sé amigo, qué se yo. Vamos a ver”, respondió al paso a Redgol.

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¿Cuándo llega Vozinha a Chile?

Vozinha se transforma en el primer refuerzo de Colo Colo en esta ventana invernal y su llegada a Chile está programada para los primeros días de la próxima semana.

Hasta el momento se encontraba descansando en Cabo Verde, luego de todas las actividades que tuvo tras su participación en la Copa del Mundo.

En síntesis

Vozinha fichó por Colo Colo como agente libre por un año y medio.

fichó por Colo Colo como agente libre por un año y medio. Aníbal Mosa confirmó la llegada del arquero caboverdiano como refuerzo.

confirmó la llegada del arquero caboverdiano como refuerzo. Javier Correa declaró desconocer la llegada del nuevo portero al club.