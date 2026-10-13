Claudio Bravo advierte a Gabriel Maureira en Colo Colo: “Si te quedas con el error…”

Colo Colo no atraviesa el mejor momento del año y ello quedó demostrado en su visita a Coquimbo Unido: fue superado 5-2 por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto albo lamentó una goleada en el norte del país.
Debido a tal escenario, Gabriel Maureira fue blanco de críticas por su actuación en el arco. El portero de 19 años tuvo una compleja tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y recibió una llamativa cantidad de tantos en contra.
Sin embargo, Claudio Bravo lo llamó a mantener la calma. El emblema del cuadro popular habló fuerte y claro a través de los micrófonos de ESPN Chile: su heredero debe aprender de los tropiezos.
“No te quedes con la sensación de que te hacen cinco goles y se te viene todo cuesta arriba. No, creo que también es positivo este tipo de situaciones“, señaló el ídolo de Colo Colo.
“Conociendo a la gente que está hoy en día en Colo Colo, creo que no hay duda en ese sentido con los dos chicos jóvenes, porque es la misma gente que me tocó y me respaldó cuando me hicieron cinco goles con Temuco“, agregó.
Gabriel Maureira fue cuestionado tras la derrota de Colo Colo vs. Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)
El consejo de Claudio Bravo a la promesa de Colo Colo
Tras ello, el campeón de América profundizó sobre su reflexión e instó al novel golero a perfeccionarse en base a sus falencias. Le tiene fe y lo quiere en la titularidad en Colo Colo.
“Si absorbes bien este tema y lo visualizas desde el punto de aprender, de mejorar, de analizar si tuve que salir o no, me tuve que quedar atrás o tuve que mantener otra posición, yo creo que eso te da la mejoría“, comentó.
“Si te quedas con el error, yo creo que te va a afectar toda la vida”, concluyó.