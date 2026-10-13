Claudio Bravo advierte a Gabriel Maureira en Colo Colo: “Si te quedas con el error…”

El emblema albo le entregó un consejo al portero de 19 años, que fue apuntado por la crítica tras la derrota contra Coquimbo Unido.

Colo Colo no atraviesa el mejor momento del año y ello quedó demostrado en su visita a Coquimbo Unido: fue superado 5-2 por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto albo lamentó una goleada en el norte del país.

Debido a tal escenario, Gabriel Maureira fue blanco de críticas por su actuación en el arco. El portero de 19 años tuvo una compleja tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y recibió una llamativa cantidad de tantos en contra.

Sin embargo, Claudio Bravo lo llamó a mantener la calma. El emblema del cuadro popular habló fuerte y claro a través de los micrófonos de ESPN Chile: su heredero debe aprender de los tropiezos.

“No te quedes con la sensación de que te hacen cinco goles y se te viene todo cuesta arriba. No, creo que también es positivo este tipo de situaciones“, señaló el ídolo de Colo Colo.

“Conociendo a la gente que está hoy en día en Colo Colo, creo que no hay duda en ese sentido con los dos chicos jóvenes, porque es la misma gente que me tocó y me respaldó cuando me hicieron cinco goles con Temuco“, agregó.

Gabriel Maureira fue cuestionado tras la derrota de Colo Colo vs. Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)

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El consejo de Claudio Bravo a la promesa de Colo Colo

Tras ello, el campeón de América profundizó sobre su reflexión e instó al novel golero a perfeccionarse en base a sus falencias. Le tiene fe y lo quiere en la titularidad en Colo Colo.

“Si absorbes bien este tema y lo visualizas desde el punto de aprender, de mejorar, de analizar si tuve que salir o no, me tuve que quedar atrás o tuve que mantener otra posición, yo creo que eso te da la mejoría“, comentó.

“Si te quedas con el error, yo creo que te va a afectar toda la vida”, concluyó.