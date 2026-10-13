Patricio Yáñez dispara contra esta figura de Colo Colo: “No tiene la personalidad”

El comentarista deportivo cuestionó lo hecho por Gabriel Maureira en el arco. Para él, Fernando de Paul debe ser el titular.

Colo Colo no pudo contra Coquimbo Unido y sufrió una goleada lapidaria: cayó 5-2 por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto albo sucumbió ante su símil aurinegro en el norte del país.

Ante dicho panorama, Patricio Yáñez perdió la paciencia con una figura del elenco popular, aunque sigue confiando en sus capacidades. Llamó al cuerpo técnico a tomar medidas inmediatamente.

¿A quién mencionó? Apuntó contra Gabriel Maureira a través de los micrófonos de Radio Agricultura. El novel portero no convenció al recordado delantero, que instó a reemplazarlo en la estelaridad.

“No tengo esa seguridad ni certeza, porque se vio demasiado mal Colo Colo. Tiene que solucionar un tema relevante, que va a ser el arco. Ayer Gabriel Maureira no se vio bien“, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, agregó: “Vozinha no está para jugar en el arco de Colo Colo y el más relevante no ha jugado: Fernando de Paul, estando bien, es el que debiera jugar“.

Gabriel Maureira instala la incertidumbre en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez apunta contra Gabriel Maureira en Colo Colo

Finalmente, el comentarista deportivo explicó sus dudas sobre el guardavallas de 19 años. Si bien reconoce su talento, advierte que no tiene la madurez para defender a la escuadra de Macul.

“Son estas cuestiones que pasan, no es que pierda su calidad, sino que los chicos cuando asumen más responsabilidades, se complican. Ayer vi dos situaciones que no las había visto“, reflexionó.

“Tenía la pelota en la mano y no sabía con quién jugar. No tiene la personalidad de (Eduardo) Villanueva. Ahí hay un tema“, concluyó.