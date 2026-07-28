La ANFP busca darle una mano a Colo Colo por la situación de Vozinha: esta es la razón

En la ANFP buscan darle una manito a Colo Colo por el fichaje de Vozinha y esta es la razón

Colo Colo sin duda que ha dado qué hablar en las últimos días y todo esto con el fichaje que remeció a todo el mercado de pases, en el que los ‘Albos’ oficializaron el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien fue una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Si bien el guardameta aún no ha llegado a tierras nacionales, ya existe un tremendo problema en el arribo de Vozinha a Colo Colo en el fútbol chileno, en donde desde el ‘Cacique’ buscan poder encontrar una solución antes de la presentación del portero.

En el artículo 36 de las bases de campeonato se indica que para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda en la camiseta, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se permitirán apodos, apelativos o sobrenombres, ítem en donde está el problema.

Resumiendo todo, Vozinha no podría ocupar en su camiseta de Colo Colo lo que es su principal identificación, algo que en el ‘Cacique’ ya empiezan a moverse y en la que buscarán una excepción al reglamento, en la que podrían tener una sorpresiva respuesta.

Colo Colo da el golpe con Vozinha | Foto: Getty Images

La ANFP busca darle una mano a Colo Colo con Vozinha

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad conversó con DSports y se refirió a lo que es esta solicitud que emitió Colo Colo por su nuevo guardameta, el que será analizado en las próximas horas y harán conocer su respuesta.

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“Eso se va a analizar mañana (hoy) con el departamento legal. Ya hay una solicitud formal de Colo Colo. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución”, remarcó.

Finalmente, Milad aplaude de pie lo que fue la movida de Colo Colo en el mercado de pases del fútbol chileno, en la que siente que el efecto Vozinha le puede dar un impacto muy positivo a la liga nacional tras lo que fue el rendimiento del guardameta en el Mundial.

“Yo creo que es bueno, porque va a ser un atractivo para la gente. No se le notan los 40 años que tiene, se ve muy ágil y dinámico. Va a ser un aporte y algo interesante para Colo Colo, y lo lindo que eligió venir acá en un club importante de nuestro fútbol”, cerró.

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