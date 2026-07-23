El entrenador de Colo Colo habló públicamente sobre el mercado de fichajes, donde el Cacique se ha ido retrasando.

Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo previo a la reanudación de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique recibirá el viernes a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

Hasta el momento se mantiene el mismo plantel, pues no han podido concretar ningún fichaje, algo que había solicitado el entrenador Fernando Ortiz para no correr el riesgo de perder la ventaja de 10 puntos en la cima del torneo.

Respecto a aquello el técnico argentino se refirió esta jornada, donde indicó que las negociaciones se han ido complicando por lo que significa Colo Colo.

“No deja de ser una negociación, cuando hay una negociación siempre de por medio pueden haber beneficios y dificultades. Como entreandor siempre voy a insistir que se pueda hacer lo más rápido posible y contar con ellos. Pero entiendo perfectamente la situación que genera poder negociar con Colo Colo y lo que significa a nivel nacional e internacional”, comentó.

En esa línea, se cuadró con las palabras del presidente Aníbal Mosa, quien dio a conocer la postura que no van a traer por traer.

“Hay que ser un poco paciente de mi parte, sé que estoy tranquilo y están trabajando sobre la situación. El presidente el día de ayer dijo unas palabras muy claras donde incorporar por incorporar, lo analizaremos de la mejor manera. En ese sentido concuerdo totalmente con el presidente y veremos en el transcurso de estas horas o estos días, a ver qué sucede con los refuerzos que podemos sumar”, confirmó Ortiz.

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Respecto al partido contra Limache, también tuvo palabras, específicamente valorando la intermporada en Colombia, donde se evitaron en gran parte el temporal en la zona central.

“Bien, a pesar de estar una semana fuera del país, la verdad fuimos afortunados de tener una semana completa, con lo que sucedió acá en nuestro país de lluvias. Y eso me da la tranquilidad que tuvimos muy buen trabajo y afrontar el día de mañana el retorno de la liga con un gran rival, en nuestra casa y seguir tratando de sumar, fue muy buena”, expuso.

Eso sí, hizo hincapié en que al regreso a Santiago la semana no pudo ser con total normalidad: “Estos pocos días que hemos trabajado acá en Santiago no fue productivo no solo para nosotros, para todo el mundo, pero es lo que hay, lo que nos toca. Pero afrontaremos con la seriedad que se merece el rival y estar de nuevo en casa”.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Limache?

El partido de Colo Colo y Deportes Limache se disputa este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera.