El sabio consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira para consolidarse en el arco de Colo Colo: “Dejar…”

El histórico ex portero de la Selección Chilena aconseja a Gabriel Maureira para quedarse con el arco de Colo Colo.

Colo Colo sufrió un duro revés en el Mercado de Fichajes con Santiago Mele, portero uruguayo que estaba virtualmente listo como nuevo refuerzo, pero a último minuto se decantó por Independiente de Avellaneda con Gustavo Quinteros.

La intención de Fernando Ortiz y Blanco y Negro es más que clara: para ellos, el Cacique necesita un portero titular en desmedro de Gabriel Maureira, juvenil albo quien agarró el puesto tras la lesión de Fernando de Paul.

Uno que tuvo un sabio consejo para el formado en las inferiores del Cacique fue nada más ni nada menos que Claudio Bravo, amplio conocedor del puesto y posiblemente el mejor portero en la historia del fútbol chileno.

Gabriel Maureira no quiere soltar el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Viéndolo ahora con el panorama en la Sub 20 y en Colo Colo, yo me olvidaría de la selección y pelearía las cartas en Colo Colo buscando que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan a absolutamente a nadie, dejar de pensar como un niño”, recomendó Bravo a Maureira en ESPN Chile.

Bravo trae a colación lo sucedido en el último Mundial: “Estamos hablando de Cubarsí, que tiene 19 años. Chicos que salieron campeones del mundo y ya llevan 2 o 3 años en el primer nivel. Entonces, claro, dejemos de pensar como niños o jugadores de etapas juveniles”.

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Lo cierto es que mientras no llegue un portero titular, Gabriel Maureira seguirá atajando en los albos y buscará consolidarse en el puesto pese a su corta edad e inexperiencia para un puesto tan complicado.

En síntesis

Santiago Mele prefirió fichar por Independiente de Avellaneda en lugar de Colo Colo.

Gabriel Maureira es el portero juvenil titular tras la lesión de Fernando de Paul.

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