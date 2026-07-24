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Colo Colo

El sabio consejo de Claudio Bravo a Gabriel Maureira para consolidarse en el arco de Colo Colo: “Dejar…”

El histórico ex portero de la Selección Chilena aconseja a Gabriel Maureira para quedarse con el arco de Colo Colo.

Bravo aconsejó a Maureira.
© ESPNBravo aconsejó a Maureira.

Colo Colo sufrió un duro revés en el Mercado de Fichajes con Santiago Mele, portero uruguayo que estaba virtualmente listo como nuevo refuerzo, pero a último minuto se decantó por Independiente de Avellaneda con Gustavo Quinteros.

La intención de Fernando Ortiz y Blanco y Negro es más que clara: para ellos, el Cacique necesita un portero titular en desmedro de Gabriel Maureira, juvenil albo quien agarró el puesto tras la lesión de Fernando de Paul.

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Uno que tuvo un sabio consejo para el formado en las inferiores del Cacique fue nada más ni nada menos que Claudio Bravo, amplio conocedor del puesto y posiblemente el mejor portero en la historia del fútbol chileno.

Gabriel Maureira no quiere soltar el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport

Gabriel Maureira no quiere soltar el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Viéndolo ahora con el panorama en la Sub 20 y en Colo Colo, yo me olvidaría de la selección y pelearía las cartas en Colo Colo buscando que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan a absolutamente a nadie, dejar de pensar como un niño”, recomendó Bravo a Maureira en ESPN Chile.

Bravo trae a colación lo sucedido en el último Mundial: “Estamos hablando de Cubarsí, que tiene 19 años. Chicos que salieron campeones del mundo y ya llevan 2 o 3 años en el primer nivel. Entonces, claro, dejemos de pensar como niños o jugadores de etapas juveniles”.

Lo cierto es que mientras no llegue un portero titular, Gabriel Maureira seguirá atajando en los albos y buscará consolidarse en el puesto pese a su corta edad e inexperiencia para un puesto tan complicado.

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En síntesis

  • Santiago Mele prefirió fichar por Independiente de Avellaneda en lugar de Colo Colo.
  • Gabriel Maureira es el portero juvenil titular tras la lesión de Fernando de Paul.
  • Claudio Bravo aconsejó a Maureira enfocar su carrera en Colo Colo y no dudar.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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