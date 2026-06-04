Marco Antonio Figueroa le raya la cancha a Fernando Ortiz.

Marco Antonio Figueroa desmenuza lo que es el presente de Colo Colo y deja en claro que a los albos no sólo les alcanza con ganar los partidos.

El presente de Colo Colo en lo más alto de la tabla de posiciones genera diversas lecturas en el medio futbolístico nacional. Consolidados como exclusivos punteros y máximos candidatos a quedarse con la corona, los dirigidos por Fernando Ortiz sacan una considerable ventaja a sus perseguidores.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el siempre directo Marco Antonio Figueroa analizó el rendimiento del Cacique, desmenuzó la exigencia que recae sobre el cuadro popular y lanzó un ácido diagnóstico sobre el opaco nivel que muestran sus tradicionales rivales.

Al ser consultado sobre el momento del cuadro de Macul y la ventaja de 10 unidades que sostiene frente al escolta, el Fantasma reconoció la superioridad alba, aunque puso una fuerte cuota de exigencia sobre el estilo de juego impuesto por el estratega argentino.

“Sí, yo lo comenté el domingo. Yo creo que Colo Colo en este momento está por encima de muchos equipos, por rendimiento y porque está ganando”, comenzó explicando el actual entrenador de Comunicaciones de Guatemala.

Sin embargo, Figueroa recordó que el camino al liderato no ha estado exento de cuestionamientos por parte de la exigente hinchada colocolina. “Si no me equivoco, tuvo 3 o 4 partidos ganando 1-0 sin convencer y la gente salía muy molesta. Colo Colo no solamente debe ganar, Colo Colo debe gustar. Entonces siempre a los equipos grandes se les exige eso, se les exige jugar bien y ganar, pero lo principal es jugar bien”, advirtió de forma categórica.

Marco Antonio Figueroa analiza el liderato de Colo Colo

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El duro panorama de la U, la UC y el resto del torneo

Fiel a su estilo sin filtros, el exdelantero aprovechó la instancia para repasar el pálido presente de los otros clubes grandes de la capital, marcando un claro contraste con el puntero. “La U hoy por hoy no está jugando bien. La Católica alcanzó para eliminar a Boca en un momento difícil de Boca Juniors, pero meritorio de Católica, y la U con altos y bajos”, desmenuzó de entrada.

Para cerrar, el estratega nacional lanzó un dardo generalizado al nivel de competencia que ofrece la Primera División este año, asegurando que la amplia ventaja de Colo Colo responde también a la irregularidad del resto de las instituciones. “Entonces el torneo está con equipos como Coquimbo, como Limache… imagino con la tabla de posiciones, porque los demás equipos no están jugando. Claro, se ve poco eso”, sentenció de forma lapidaria en los micrófonos de BOLAVIP.