El conjunto africano sorprendió al subcampeón del mundo y se impuso por 2 a 1.

La selección de Francia sufrió un inesperado revés en su último ensayo antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps cayó por 2-1 frente a Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire de Nantes, resultado que genera dudas sobre el nivel con el que llegará uno de los principales candidatos al título.

Los galos, que alinearon a varias de sus principales figuras, parecían encaminar la jornada cuando Rayan Cherki abrió la cuenta justo antes del descanso. El volante ofensivo del Manchester City aprovechó una buena acción colectiva para adelantar a los campeones del mundo de Rusia 2018.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en el complemento. Costa de Marfil mostró personalidad, adelantó sus líneas y encontró premio a los 53 minutos gracias al defensor Guéla Doué, quien estableció el empate y silenció al público local.

El golpe dejó aturdido al conjunto francés, que intentó reaccionar en la recta final buscando el triunfo. No obstante, fueron los africanos quienes encontraron el tanto decisivo. A los 84 minutos, Amad Diallo sacó a relucir toda su calidad y firmó una gran definición para decretar el 2-1 definitivo.

La derrota con Kylian Mbappé en cancha durante los primeros 45′ supone un duro llamado de atención para Francia, que llegaba al encuentro con la misión de afinar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Más allá del carácter amistoso del compromiso, la caída deja interrogantes sobre el funcionamiento colectivo y la solidez defensiva del elenco de Deschamps, que viene de ser subcampeón en Qatar 2022.

Los grupos de Francia y Costa de Marfil en el Mundial 2026

Ahora los franceses deberán cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su debut mundialista. Integrarán el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega, mientras que Costa de Marfil afrontará el desafío desde el Grupo E, donde compartirá zona con Ecuador, Alemania y Curazao.

DATOS CLAVE

Francia perdió 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial 2026.

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El futbolista Rayan Cherki anotó el único gol para el equipo de Didier Deschamps.