Colo Colo confirma la salida de este jugador: ya tiene nuevo club en el fútbol chileno

Colo Colo confirma la salida de este jugador en este mercado de pases y ya tiene nuevo club.

Colo Colo ya empieza a poner el foco en lo que es las segunda parte de la temporada, en donde los ‘Albos’ deben preparse para lo que será la recta final del torneo nacional y la realización de la Copa Chile.

Ante esto, desde el ‘Popular’ ya empiezan a mover sus grúas para conformar lo que será su plantel para la parte final de este 2026, en donde ven la posibilidad de poder sumar jugadores, como también el poder dejar partir a otros.

En esta última línea, en las últimas horas desde Colo Colo se confirmó la salida de uno de los jugadores del plantel en este mercado, quien no tuvo muchos minutos con Fernando Ortiz y ya tiene nuevo club en Chile.

Se trata del defensor Cristián Riquelme, quien dejará Colo Colo y se trasnformará en nuevo refuerzo de Deportes Concepción para lo que será la segunda parte del año.

Riquelme deja Colo Colo | Foto: Photosport

Esta información la confirmó en las últimas horas el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, quien tras una reunión de directorio señaló que Riquelme tiene todo listo para partir al ‘León de Collao’.

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“La única opción que ha aprobado el directorio es el préstamo de Cristian Riquelme a Deportes Concepción, que será por seis meses para agarrar rodaje y de ahí volverá a fin de año. Es la única excepción“, declaró.

De esta manera, Colo Colo cederá a Cristian Riquelme por seis meses al conjunto del sur de nuestro país, quien buscará mantenerse en la primera división del fútbol chileno.

En Síntesis

Cristián Riquelme dejará Colo Colo para jugar a préstamo la segunda parte del año.

dejará Colo Colo para jugar a préstamo la segunda parte del año. El presidente albo Aníbal Mosa confirmó la cesión del defensor por seis meses.

confirmó la cesión del defensor por seis meses. El futbolista partirá a Deportes Concepción tras sumar pocos minutos con Fernando Ortiz.