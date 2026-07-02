Copa Chile HOY: programación de este jueves 2 de julio con 2 partidos que van por TV

Dos partidos programados contarán con transmisión televisiva en una jornada que promete acción en la Copa Chile.

La Copa Chile 2026 sigue avanzando en su fase de grupos y este jueves 2 de julio se vivirá una nueva jornada con encuentros que podrían definir la clasificación a los octavos de final.

El certamen ha entrado en una etapa donde cada punto comienza a ser determinante, con equipos de Primera División y Primera B peleando por mantenerse en competencia y no quedar relegados en sus respectivos grupos.

En ese contexto, la jornada de este jueves trae acción en dos canchas distintas, con partidos que además contarán con transmisión televisiva, permitiendo seguir el desarrollo del certamen en vivo desde distintas plataformas.

Estos son los encuentros programados de la Copa Chile:

Huachipato vs. Deportes Concepción | 18:00 horas | Estadio CAP Acero | TNT Sports Premium y Max.

| 18:00 horas | Estadio CAP Acero | TNT Sports Premium y Max. O’Higgins vs. Colo-Colo | 20:30 horas | Estadio El Teniente | TNT Sports Premium y Max.

El Cacique y el Capo de Provincia se vuelven a ver las caras | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo E y Grupo H de la Copa Chile?

Grupo E:

Pos. Club MP W D L GF GA GD Pts 1 Colo-Colo 3 3 0 0 9 2 7 9 2 Recoleta 4 1 1 2 3 6 -3 4 2 Unión Española 4 1 1 2 3 6 -3 4 4 O’Higgins 3 0 2 1 4 5 -1 2

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Grupo H: