El mandamás del Popular de seguro no está nada contento con el papelón que realizaron en las gestiones para traer al meta uruguayo.

Un verdadero balde de agua fría golpeó a Colo Colo en este mercado de invierno. Cuando todo parecía encaminado para cerrar el fichaje de Santiago Mele, el portero cambió las condiciones a última hora y terminó dejando al Cacique sin su principal objetivo bajo los tres palos.

La situación generó molestia total en https://bolavip.com/cl/tema/blanco-y-negroUn verdadero balde de agua fría golpeó a Colo Colo en este mercado de invierno. Cuando todo parecía encaminado para cerrar el fichaje de Santiago Mele, el portero cambió las condiciones a última hora y terminó dejando al Cacique sin su principal objetivo bajo los tres palos.

Sin embargo, el giro inesperado en las negociaciones terminó por romper todo y abrirle la puerta a su fichaje por Independiente.

La primera reacción de Aníbal Mosa

En medio del caos, todas las miradas apuntaron a https://bolavip.com/cl/tema/blanco-y-negroUn verdadero balde de agua fría golpeó a Colo Colo en este mercado de invierno. Cuando todo parecía encaminado para cerrar el fichaje de Santiago Mele, el portero cambió las condiciones a última hora y terminó dejando al Cacique sin su principal objetivo bajo los tres palos.

Santiago Mele será finalmente refuerzo de Independiente. (Foto: Getty Images)

Lejos de profundizar en el tema, Mosa optó por tomarse la situación con humor y evitar cualquier declaración. Ante la pregunta del reportero de BOLAVIP, el mandamás albo respondió entre risas: “estábamos hablando de Vladimiro”, esquivando completamente referirse a Mele.

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Silencio y molestia en Macul

La reacción del presidente refleja el incómodo momento que vive la dirigencia alba. El cambio de condiciones del arquero uruguayo no cayó bien y dejó a Colo Colo obligado a moverse rápidamente en el mercado para encontrar un reemplazante.

Por ahora, en el Monumental intentan dar vuelta la página, aunque el episodio de Mele ya quedó marcado como el primer gran golpe -negativo- del mercado para el Cacique.