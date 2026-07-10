“Esperan que se destrabe esta semana”: El refuerzo que podría llegar a Colo Colo y que no es Diego Valdés

Un nombre toma fuerza en el Cacique para el Mercado de Fichajes y no es ni el portero Santiago Mele ni Diego Valdés.

Los días de descanso en Colo Colo están llegando a su fin y este domingo el Cacique parte rumbo a Colombia para hacer una mini pretemporada de cara al segundo semestre, donde quieren asegurar lo antes posible el título de la Liga de Primera.

Lamentablemente para Fernando Ortiz, los albos todavía no tienen ningún refuerzo para la segunda mitad del año, pero hay varios nombres que suenan como Diego Valdés, Santiago Mele e incluso Jordhy Thompson.

Jordhy quiere volver a Colo Colo. | Foto: Photosport

Es precisamente el jugador formado en las inferiores de los albos y quien pertenece al Orenburg de Rusia el que podría arribar a Macul: “Esperan que se destrabe esta semana. Está esperando la respuesta donde hoy está, el Orenburg quien es dueño de su pase”, informó el periodista y reportero que cubre a los albos para TNT Sports, Daniel Arrieta.

En el programa Pelota Parada, el comunicador complementa su información diciendo que “Vamos a ver si desde Rusia hay respuesta prontamente, pero la idea es que el domingo al menos se suba un refuerzo al avión rumbo a Bogotá”.

Así las cosas, Jordhy Thompson se ilusiona con tener un segundo paso con la camiseta del Cacique, donde dejó buenas impresiones en lo futbolístico, pero sus líos fuera de la cancha fueron los que terminaron gatillando su salida del Estadio Monumental.

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En síntesis

Colo Colo viaja este domingo a Colombia para iniciar su mini pretemporada.

Jordhy Thompson es opción para regresar a Macul desde el Orenburg de Rusia.

El periodista Daniel Arrieta afirmó que buscan sumar un refuerzo antes del viaje.