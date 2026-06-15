El líder de la Liga de Primera 2026 ahora en enfoca en la Copa Chile, donde debuta este fin de semana en el Grupo D.

En Colo Colo están atravesando por un gran momento, terminando como líderes absolutos la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde han sacado 10 puntos de ventaja.

Pero ahora el campeonato de Primera División tendrá una pausa en medio del Mundial 2026, aunque el fútbol chileno no para, pues ahora se pondrán al día los equipos de la serie de honor en la Copa Chile.

El Cacique es parte del Grupo E junto a O’Higgins de Rancagua, Unión Española y Deportes Recoleta, y debutará este fin de semana en este frente, que al campeón le entrega medio cupo para la Copa Libertadores 2027.

Cabe recordar que los albos ya se despidieron de la Copa de la Liga, por lo que en el segundo semestre solo tendrán dos competencias.

¿Cuándo es el debut Colo Colo en la Copa Chile?

Colo Colo debutará en la Copa Chile 2026 enfrentando de visita a Deportes Recoleta, el próximo sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura, válido por la tercera fecha del Grupo E.

El fixture de Colo Colo en la Copa Chile

20 de junio, 17:30 horas: Recoleta vs. Colo Colo – Fecha 3 – Santa Laura

25 de junio, 19:30 horas: Colo Colo vs. O’Higgins – Fecha 1 – Monumental

29 de junio, 19:30 horas: Unión Española vs. Colo Colo – Fecha 4 – Santa Laura

2 de julio, 20:30 horas: O’Higgins vs. Colo Colo – Fecha 2 – El Teniente

6 de julio, 19:30 horas: Colo Colo vs. Recoleta – Fecha 5 – Monumental

*La ANFP aún no programa la fecha 6: Colo Colo vs. Unión Española.

Así está el Grupo E de la Copa Chile 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Recoleta 3 2 1 0 1 2 2 0 1 Unión Española 3 2 1 0 1 2 2 0 3 O’Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 0

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Unión Española y Deportes Recoleta ya abrieron el Grupo E de la Copa Chile 2026. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis