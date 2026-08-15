Los encargados de la cancha del Estadio Monumental se las han ingeniado para poder recuperar el terreno de juego.

En Colo Colo han tenido que trabajar exhaustivamente para tener en condiciones la cancha del Estadio Monumental en medio de las lluvias que han caído sobre Santiago, pues mañana reciben a O’Higgins de Rancagua por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Incluso hubo dudas respecto a si el campo de juego iba a resistir, por lo que Blanco y Negro reservó el Estadio Nacional. Pero este sábado se confirmó que se mantendrá el escenario en Macul para enfrentar al Capo de Provincia.

El propio entrenador Fernando Ortiz recorrió el gramado por la mañana y dio el visto bueno, pese a las complicaciones que ha tenido un sector del terreno de juego.

Esta sería una zona de la cancha que está cercano a la tribuna Cordillera y la galería Arica, donde ha costado drenar el agua y el estado del césped es preocupante.

En medio de aquello, los encargados del césped del Monumental recurrieron a todo su ingenio para tratar de secar este sitio, hasta pusieron una estufa de exterior para acelerar el proceso, las que normalmente se ven en terrazas.

Así se pudo ver una fotografía que compartió el medio Sabes.cl, donde aparece claramente el artefacto para la calefacción a gas instalado sobre el pasto.

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Mira la FOTO a continuación:

La estufa en plena cancha del Estadio Monumental. (Foto: Sabes.cl)

El viernes, el presidente de ByN Aníbal Mosa, aseguró que existe todo un contingente trabajando en la cancha: “Hay un equipo de trabajo que está monitoreando esto permanentemente, desde hace cuatro, cinco días tenemos turno 24 horas, está Jaime Pizarro metido en el tema, está Daniel Morón, están los cancheros, están todos abocados”.

Cabe recordar que Colo Colo en los años anteriores hizo una gran inversión para renovar todo el campo de juego del Monumental y desde entonces lo han cuidado con unas mallas especiales, en el verano para el calor y en invierno para la lluvia y el frío.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins se juega este domingo 16 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis