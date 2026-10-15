La delegación no ha podido viajar a Quito debido a que todavía no cuentan con el visado para poder ingresar a Ecuador.

Una insólita situación está ocurriendo en la Copa Libertadores Femenina 2026, donde este jueves se da inicio a la fase de grupos del torneo y Colo Colo abre los fuegos contra las campeonas defensoras: Corinthians.

Las albas están en el Grupo A junto a las brasileñas, Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas FC (Venezuela). Este último equipo está teniendo un gran problema.

La delegación venezolana no ha podido viajar a Ecuador, debido a que no han recibido el visado para hacer ingreso al país sede de este torneo continental.

Incluso, el cuadro llanero no podrá presentarse esta jornada estreno contra su par colombiano, partido que terminó siendo reprogramado para mañana (viernes) en la noche por la Conmebol.

El comunicado del rival de Colo Colo

El propio Caracas FC transparentó la situación a través de un comunicado, donde incluso se pusieron en el peor de los escenarios, que era no presentarse a la competencia.

“La participación de nuestro primer equipo femenino en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026, que se disputará en Ecuador desde este 15 de octubre, está en duda (…) Esta situación se debe exclusivamente a razones ajenas al ámbito deportivo, derivadas de la imposibilidad de obtener la aprobación del visado correspondiente por parte de las autoridades competentes del país sede”, indicaron.

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“Nuestra institución cumplió de manera rigurosa, transparente y oportuna con todos los trámites, exigencias y procesos establecidos por los organismos gubernamentales. Sin embargo, seguimos sin recibir respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas para la concreción de los visados para el ingreso al país, imposibilitando nuestra participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos (…) Caracas Fútbol Club espera que en las próximas horas podamos tener alguna solución para poder asistir a la competencia y dejar a Venezuela en alto”, completaron.

Cabe recordar que el Caracas es el tercer y último rival de Colo Colo en la fase de grupos, partido que está programado para el miércoles 21 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.