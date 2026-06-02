Fiel a su estilo directo, confrontacional y sin pelos en la lengua, Marco Antonio Figueroa sacudió por completo el panorama del balompié nacional al bajarse de la terna común de los estrategas criollos.

En conversación exclusiva con Paulo Flores para BOLAVIP, Marco Antonio Figueroa puso sobre la mesa sus pergaminos internacionales para candidatearse con total autoridad al banco de la Selección Chilena, barriendo con las opciones del medio local.

El presente de La Roja siempre es motivo de debate y la danza de nombres para asumir la banca técnica no se detiene. En ese escenario, el Fantasma no dudó en subirse al barco de los candidatos legítimos, asegurando que su recorrido fuera de las fronteras nacionales lo sitúa en un estatus superior al de la gran mayoría de sus colegas del medio local.

Con total seguridad en sus capacidades, el exdelantero argumentó que la experiencia adquirida en el extranjero es el factor clave que le da una ventaja comparativa irrefutable. Para el estratega, dirigir en ligas competitivas y comandar un proceso internacional formal son requisitos fundamentales que muy pocos entrenadores chilenos pueden exhibir hoy en día en sus currículums.

El polémico entrenador fue tajante al reducir las opciones reales para el equipo de todos a solo dos nombres, lanzando una de sus frases más bombásticas. “De los técnicos chilenos está Manuel y estoy yo, porque yo he hecho una carrera fuera, y muy importante de mucho tiempo, y aparte estoy cuatro años en un proceso de selección, entonces sé lo que significa estar en un proceso“, disparó de entrada.

Marco Antonio Figueroa se siente capacitado para ser entrenador de la selección chilena.

Para profundizar en su punto, Figueroa lanzó un duro dardo a la falta de proyección internacional que tienen los directores técnicos nacionales en la actualidad. El DT lamentó que no se abran puertas en el extranjero para los profesionales chilenos, un factor que, a su juicio, reduce drásticamente el abanico de alternativas reales para liderar el combinado nacional.

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“Y no veo técnicos chilenos dirigiendo en otro lado, entonces por eso yo me atrevo a decir siempre que si no hay Manuel, soy yo. Es por eso nada más”, complementó de forma categórica, dejando en claro que se siente con la madurez y el conocimiento necesario para asumir un desafío de tal envergadura.

Para cerrar su postulación, el “Fantasma” criticó con dureza la tendencia del mercado local y de la dirigencia nacional por priorizar siempre las opciones extranjeras por sobre el producto chileno. “Ya sabemos que acá todo el mundo cambia y todo el mundo prefiere cruzar la cordillera, buscar técnicos que son mucho más caros y que tienen mucho menos experiencia que uno”, sentenció de forma ácida.