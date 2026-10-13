Colo Colo prepara la despedida anticipada de este jugador: “Va a buscar su salida”

Fernando de Paul sería la primera baja del conjunto albo para la siguiente campaña. El arquero intentará partir.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, determinar que hará con un relegado jugador: se reveló que tiene en mente decirle adiós a la escuadra de Macul.

¿De quién se trata? Según indica Radio Futuro, ese es el caso de Fernando de Paul. El arquero de 35 años está vinculado al conjunto albo hasta el 31 de diciembre de 2027, pero su intención es emprender rumbo.

Tras su larga lesión, el guardavallas quedó atrás en la consideración del cuerpo técnico, el que también cuenta con Gabriel Maureira, Vozinha y Eduardo Villanueva para utilizar en su posición.

“Pese a que le queda un año de contrato, va a buscar su salida de Colo Colo“, detalló el reporte de la emisora.

De esta manera, Colo Colo tendrá que encontrar un reemplazante en el libro de pases. El elenco popular tendrá que dirimir con cautela qué hará en un puesto clave para Fernando Ortiz.

Fernando de Paul se aleja de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo alista el adiós de Fernando de Paul

Cabe consignar que Vozinha también puede despedirse del Estadio Monumental al término de esta campaña. El caboverdiano no ha cumplido con el minutaje requerido para extender automáticamente su pacto con el club.

Por el momento, nada zanjado en Colo Colo, que sueña con levantar un nuevo título tras el cierre de esta temporada. ¿Dejará de contar con Fernando de Paul? Ello está por verse.