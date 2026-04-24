Colo Colo quiere remecer el mercado: va por seleccionado nacional y este es el apuntado

Colo Colo se alista para lo que será un nuevo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ deberán viajar al sur de nuestro país para disputar su duelo ante Universidad de Concepción.

En el ‘Cacique’ quieren volver a la senda del triunfo para seguir firme en la lucha por el título, lo que sin duda es el gran objetivo para el equipo que comanda Fernando Ortiz.

Pensando en lo que es este objetivo, en el ‘Popular’ ya trabajan pensando en lo que será el próximo mercado de pases, el que sin duda será crucial pensando en el segundo semestre y Colo Colo planea remecer el mercado con un fichaje.

Colo Colo pone los ojos en Paulo Díaz

Díaz sería el objetivo de Colo Colo | Foto: Photosport

En Colo Colo quieren dar la gran sorpresa del mercado invernal en nuestro fútbol y buscarían el fichaje del defensor nacional, Paulo Díaz, quien hoy en día no es considerado en River Plate.

Esta información fue revelada por el periodista Sebastián Srur en el programa ‘990 Sports’, en la que indicó que el conjunto nacional busca la vuelta de Díaz al ‘Cacique’.

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Hoy en día la gran problemática sería su alto salario, en donde el seleccionado nacional sería uno de los mejores jugadores pagados en River Plate, algo en lo que en Colo Colo deberán trabajar.

‼️COLO-COLO lo QUIERE a PAULO DÍAZ



La información de @Sebasrur en 990 Sport con @LeoUrangaok. pic.twitter.com/UP1ZeKUgSE — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 23, 2026

En Síntesis

Colo Colo busca el fichaje del defensor Paulo Díaz para el mercado de invierno.

busca el fichaje del defensor para el mercado de invierno. El entrenador Fernando Ortiz prepara al equipo para enfrentar de visita a Universidad de Concepción.

prepara al equipo para enfrentar de visita a Universidad de Concepción. El periodista Sebastián Srur reveló que el alto salario de Díaz dificulta su llegada.