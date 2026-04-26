Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaron este fin de semana una infartante edición 202° del Clásico Universitario, en el que los ‘Azules’ salieron como vencedores tras imponerse por 1-0.

El ‘Romántico Viajero’ sumó tres puntos valiosos para prenderse en la lucha por el título, mientras que los ‘Cruzados’ desperdiciaron la gran chance de poder seguir tras los pasos de los líderes del torneo.

Después de lo que fue este duelo, el reconocido opinólogo Jean Pierre Bonvallet ocupó su espacio dentro de su cuenta de Instagram para poder desmenuzar lo que fue este triunfo azul, en la que despedazó rendimientos del equipo de Daniel Garnero.

Entre los más críticados por parte de Bonvallet, estuvo Vicente Bernedo y Jhojan Valencia, a quienes no le dedicó muy agradables palabras por lo que fue su desempeño.

La U logró un importante triunfo | Foto: Photosport

Bonvallet se desata con la camiseta azul

Tras lo que era su video de analogía, Bonvallet sorprendió a todos al vestirse con la camiseta de la Universidad de Chile, en la que terminó celebrando con los hinchas de la U el triunfo en este clásico.

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Es más, el opinólogo sorprendió con una desatada celebración con los hinchas, en la que incluso entonó uno de los cánticos más populares de la hinchada de la Universidad de Chile.

Acompañado de una camiseta azul con la número 7 y Bonvallet en la espalda, la figura pública hizo aflorar su amor por los ‘Azules’, sorprendiendo a todos en sus redes.