Colo Colo volvió a sonreír en la Liga de Primera tras un trabajado triunfo sobre Universidad de Concepción, pero no todo fue celebración para el equipo de Fernando Ortiz. En la recta final del encuentro, las alarmas se encendieron en el “Cacique” por la situación física de uno de sus hombres más importantes en defensa: Jonathan Villagra.

El defensor central protagonizó una acción clave en el minuto 78’, cuando logró frenar un peligroso avance de Cecilio Waterman con un cruce salvador. Sin embargo, tras la jugada, evidenció molestias físicas que lo obligaron a solicitar de inmediato el cambio, generando preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

Pese a la rápida intervención del cuerpo médico, que intentó aliviar la dolencia con trabajos de elongación, Jonathan Villagra no logró continuar en cancha y debió abandonar el terreno de juego visiblemente afectado. Su salida no pasó desapercibida, considerando el buen momento que atraviesa y su importancia en la última línea alba.

El defensor central del Cacique enciende las alarmas de cara al duelo pendiente frente a Coquimbo (Foto: Photosport)

Ahora, el zaguero deberá someterse a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y definir si podrá estar disponible para el próximo desafío ante Coquimbo Unido. Su posible ausencia representa un serio dolor de cabeza para Fernando Ortiz, quien podría quedarse con menos alternativas en defensa.

El panorama se complica aún más considerando que Javier Méndez también arrastra problemas físicos, lo que reduciría considerablemente las opciones en la zaga. La evolución de Villagra será clave en los próximos días para definir el armado defensivo del “Popular”.

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Eso sí, no todo es negativo para el elenco albo: Arturo Vidal ya cumplió su fecha de suspensión y asoma como una importante alternativa para el próximo compromiso, en un duelo donde Colo Colo buscará mantenerse en la pelea por la cima del campeonato ante el vigente campeón del certamen.

DATOS CLAVE

Jonathan Villagra abandonó el partido ante Universidad de Concepción por molestias físicas en el minuto 78.

El técnico Fernando Ortiz evaluará al defensor para el próximo encuentro frente a Coquimbo Unido.

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