Joaquín Sosa reveló el gran esfuerzo que hizo para jugar en Colo Colo: “Me pudieron aguantar”

Colo Colo sumó una tremenda victoria en su visita a Concepción, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-1 ante Universidad de Concepción, logrando quedarse con los tres puntos que lo mantienen firme en la lucha por el título de la Liga de Primera.

Tras lo que fue este duelo, el defensor Joaquín Sosa conversó con TNT Sports y desmenuzó lo que significó este triunfo en la agonía para Colo Colo, en la que resalta que el equipo no haya bajado los brazos y pudo lograr tres unidades que son vitales.

“Por suerte pudimos rescatar estos tres puntos que merecíamos, por el trayecto del partido, sin duda fue muy meritorio el trabajo que hicimos. Seguimos, son tres puntos que suman, pero hay que seguir trabajando y sumando”, partió señalando Sosa.

Agregando, el zaguero del ‘Cacique’ habló de lo que fue su travesía para poder decir presente en este partido, en el que dio todo hasta el último minuto para estar en el once estelar, a pesar de sus problemas físicos que lo tenían en duda para este compromiso.

Sosa y su gran esfuerzo para poder jugar hoy | Foto: Photosport

“Pensé que no iba a llegar, por suerte me pudieron aguantar hasta lo último y pude meter un entrenamiento antes de viajar y contento por los tres puntos, seguimos construyendo un lindo equipo”, remarcó.

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Concluyendo, Sosa muestra toda su felicidad por lo que ha mostrado Colo Colo en este 2026, en la que destaca que la gran fortaleza que tiene este equipos es la familiaridad que se ha logrado instaurar, algo que mantiene firme la unión dentro del grupo.

“La unión que tiene este plantel, cuando se tiene que trabajar se hace serio, después podemos bromear entre todos y eso es lindo, es una competición sana que tenemos entre los compañeros y obviamente de ahí está nuestra fortaleza”, concluyó.

En Síntesis

Esfuerzo para estar presente: El defensor reveló que estuvo en duda hasta el último momento por problemas físicos , pero logró integrarse al entrenamiento previo al viaje para ser titular.

El defensor reveló que estuvo en duda hasta el último momento por , pero logró integrarse al entrenamiento previo al viaje para ser titular. Justicia en el resultado: Para Sosa, la victoria agónica fue un premio “merecido por el trayecto del partido” , destacando el mérito del equipo por no bajar los brazos y rescatar unidades vitales.

Para Sosa, la victoria agónica fue un premio , destacando el mérito del equipo por no bajar los brazos y rescatar unidades vitales. La unión como fortaleza: El uruguayo subrayó que la clave del éxito en este 2026 es la “familiaridad” y la unión del plantel, resaltando que existe una competencia sana y un ambiente donde se sabe cuándo trabajar serio y cuándo bromear.