Justo Giani no se guarda nada y dispara contra la U tras derrota en el Clásico Universitario: “Hay otros que…”

Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario disputado el día de ayer y derrotó a Universidad Católica por la cuenta mínima, donde Juan Martín Lucero al fin pudo anotar con la camiseta de los azules.

En la vereda cruzada, uno que dio la cara tras la derrota fue Justo Giani, quien jugó un correcto partido, pero no pudo destacar en un equipo que entró absolutamente dormido en el primer tiempo.

El Clásico Universitario fue para la U. | Foto: Photosport

En zona mixta, el trasandino analizó el compromiso y dijo que “Hay que tratar de ser más constantes, obviamente. Nosotros trabajamos para ganar siempre. No quiero decir nada en caliente y con las revoluciones altas, pero por lo menos sentí que el primer tiempo no fue bueno y en el segundo sí se hicieron las cosas bien”.

De manera inesperada, Giani le lanza un palo a la U tras la derrota: “Tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar), nosotros no. Nosotros tenemos entre semana un viaje, una revancha rápida que es lo que el grupo quiere”, agregó.

Lo cierto es que Universidad de Chile se quedó con los tres puntos en el Clásico Universitario y Universidad Católica no tiene tiempo para lamentarse, ya que este miércoles enfrenta a Barcelona de Guayaquil en territorio ecuatoriano por la Copa Libertadores de América.

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En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el último Clásico Universitario.

El delantero Juan Martín Lucero anotó su primer gol con la camiseta de los azules.

Universidad Católica enfrentará a Barcelona de Guayaquil este miércoles por la Copa Libertadores.