Universidad de Chile consiguió un triunfazo en lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 1-0 ante la Universidad Católica y se prenden en la lucha por el título.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz desglosó la victoria de la U en Radio ADN, en la que le dejó su gran elogio a un jugador en particular y se trata del joven Lucas Barrera, quien tuvo un tremendo rendimiento en este partido.

“Que no se nos quede en el tintero Barrera, creo que es un hallazgo y ese es un dato no menor, que es un futbolista que Gago le da la confianza cuando llega, lo pone, no estaba en su radar, lo ve entrenar y lo tira a la cancha y el jugador ha respondido“, comienza señalando Díaz.

Agregando, el ‘Tenor del Pueblo’ le da un gran valor a la decisión que ha tomado Fernando Gago en darle confianza a los jugadores juveniles de la Universidad de Chile, quienes han respondido a esta oportunidad de gran forma y han logrado ganarse una camiseta de titular.

Díaz destaca de gran forma a Barrera | Foto: Photosport

“No ha jugado bien a lo largo de la campaña, pero sí hoy día dio una muestra de carácter y Gago al ir a buscar a esos jugadores que están en el fondo del club, del fútbol joven, esos jugadores hoy actuaron con la historia que muestran los futbolistas que se forman en los clubes, fue un equipo liviano para moverse“, declara.

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Concluyendo, Díaz también dejó palabras de elogio a tres jugadores de la U como Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Marcelo Morales, quienes también fueron vitales para este triunfo ante su clásico rival.

“Gran primer tiempo de Agustín Arce, excelente primer tiempo también de Vásquez en el sector izquierdo, incisivo Morales para entender cuando tenía que ir, meter la diagonal, cuando tenía que ir por fuera o cuando no tenía que ir”, cerró.

En Síntesis

El “hallazgo” de Lucas Barrera: Díaz destacó al joven defensor como la gran revelación, valorando que Fernando Gago confiara en él tras verlo entrenar, a pesar de no estar inicialmente en el radar del primer equipo.

Díaz destacó al joven defensor como la gran revelación, valorando que confiara en él tras verlo entrenar, a pesar de no estar inicialmente en el radar del primer equipo. Acierto en la gestión de juveniles: Elogió la decisión de Gago de rescatar jugadores del “fondo del club” (fútbol joven), señalando que estos futbolistas jugaron con el sentido de pertenencia e identidad propio de los formados en casa.

Elogió la decisión de Gago de rescatar jugadores del “fondo del club” (fútbol joven), señalando que estos futbolistas jugaron con el sentido de pertenencia e identidad propio de los formados en casa. Muestra de carácter: Aunque el periodista reconoció que la U no ha tenido una campaña regular en cuanto a juego, afirmó que en el Clásico el equipo mostró el carácter necesario y una movilidad “liviana” y efectiva.