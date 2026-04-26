Manuel de Tezanos elige a la gran figura de la U en el Clásico Universitario: “Tiene un potencial gigantesco”

Tras dos partidos con muchas dudas ante Ñublense y Everton de Viña del Mar, Universidad de Chile alejó los fantasmas y se hizo fuerte en el Estadio Nacional tras derrotar por la cuenta mínima a Universidad Católica.

Con un primer tiempo brillante y un segundo donde se jugó con más inteligencia que buen fútbol, el cuadro azul logró tres puntos que lo permiten ilusionarse con pelear en la parte alta de la Liga de Primera 2026.

Si bien hubo varios puntos altos en el elenco azul, uno llamó la atención de Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “A mí me llamó la atención la velocidad de pelota, verlo en el estadio es distinto”, dijo sobre Agustín Arce.

Arce, la nueva joya azul. | Foto: Photosport

“De todos los pases que dio, en una que Católica apretó un poco y mete un pase a Castellón de primera, dando bote, borde interno y fuerte entre Zampedri y Giani”, complementó sobre el canterano azul.

En el cierre, De Tezanos cree que la joven joya que tiene la U tiene un futuro brillante si sigue mostrando el nivel de juego que ha mostrado hasta el momento: “Una velocidad y una precisión extraordinaria, yo creo que tiene un potencial gigantesco Arce”, remató.

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Cabe recordar que el torneo ahora sufrirá una breve ‘para’, pero se jugará la Copa de la Liga donde Universidad de Chile se jugará la clasificación en el Grupo D, donde marcha en el tercer lugar de la tabla.

En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

El club azul marcha actualmente en el tercer lugar del Grupo D de la liga.

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