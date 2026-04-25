Universidad de Chile se hizo fuerte de local ante su hinchada y derrotó 1-0 a Universidad Católica en la versión 202 del Clásico Universitario. Los azules volvieron a los triunfos tras dos partidos y lograron su segundo triunfo al hilo en clásicos esta temporada.

Ante más de 40 mil personas en Ñuñoa, los dirigidos por Fernando Gago dieron el primer golpe a los 16 minutos: tras un córner desde la izquierda de Agustín Arce el balón lo gana Lucas Barrera en el aire lo que aprovechó Juan Martín Lucero para estirarse y desatar la alegría azul.

En el resto del primer tiempo la U fue inmensamente superior a Católica: dominó el balón, se generó las mejores ocasiones aunque sin ser tan efectiva en el área y llevó al rival a la desesperación.

En el complemento, Daniel Garnero metió cambios en la UC y el trámite comenzó a emparejarse. Los ingresos de Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales buscaron equilibrar la lucha en el mediocampo y darle más armas ofensivas a los cruzados.

Pese a que la Franja se generó ocasiones, careció de finiquito en los metros finales y de fuelle ofensivo en tres cuartos de cancha. Así, Gabriel Castellón brilló con luces propias cuando Justo Giani, Alfred Canales y Fernando Zampedri lo exigieron.

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¡Así queda la tabla de posiciones!

Así, la U se quedó con su segundo clásico en el año y logró tres puntos de oro en la lucha por el título. El Romántico Viajero trepó a la 6° posición con 17 puntos, los mismos puntos que los Cruzados, que por diferencia de goles se ubicó en la 5° ubicación.

En la próxima fecha, Universidad de Chile visitará a Cobresal en El Salvador (domingo 17 de mayo a las 17:00 horas), mientras que Universidad Católica viajará a la región de Valparaíso para enfrentar a Deportes Limache (sábado 16 de mayo a las 20:00 horas).

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