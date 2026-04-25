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Clásico Universitario

La U tumba a la UC y se queda con el Clásico Universitario: ¡Así queda la tabla de posiciones!

Con el solitario gol de Juan Martín Lucero, los azules derrotaron por la mínima a los Cruzados y recuperaron terreno en la tabla de posiciones.

¡Un gol de Lucero le dio el triunfo a la U en el Clásico Universitario!
© Photosport¡Un gol de Lucero le dio el triunfo a la U en el Clásico Universitario!

Universidad de Chile se hizo fuerte de local ante su hinchada y derrotó 1-0 a Universidad Católica en la versión 202 del Clásico Universitario. Los azules volvieron a los triunfos tras dos partidos y lograron su segundo triunfo al hilo en clásicos esta temporada.

Ante más de 40 mil personas en Ñuñoa, los dirigidos por Fernando Gago dieron el primer golpe a los 16 minutos: tras un córner desde la izquierda de Agustín Arce el balón lo gana Lucas Barrera en el aire lo que aprovechó Juan Martín Lucero para estirarse y desatar la alegría azul.

En el resto del primer tiempo la U fue inmensamente superior a Católica: dominó el balón, se generó las mejores ocasiones aunque sin ser tan efectiva en el área y llevó al rival a la desesperación.

En el complemento, Daniel Garnero metió cambios en la UC y el trámite comenzó a emparejarse. Los ingresos de Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales buscaron equilibrar la lucha en el mediocampo y darle más armas ofensivas a los cruzados.

Pese a que la Franja se generó ocasiones, careció de finiquito en los metros finales y de fuelle ofensivo en tres cuartos de cancha. Así, Gabriel Castellón brilló con luces propias cuando Justo Giani, Alfred Canales y Fernando Zampedri lo exigieron.

¡Así queda la tabla de posiciones!

Así, la U se quedó con su segundo clásico en el año y logró tres puntos de oro en la lucha por el título. El Romántico Viajero trepó a la 6° posición con 17 puntos, los mismos puntos que los Cruzados, que por diferencia de goles se ubicó en la 5° ubicación.

En la próxima fecha, Universidad de Chile visitará a Cobresal en El Salvador (domingo 17 de mayo a las 17:00 horas), mientras que Universidad Católica viajará a la región de Valparaíso para enfrentar a Deportes Limache (sábado 16 de mayo a las 20:00 horas).

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 Deportes Limache 21 11 6 3 2 25 11 +14
2 O’Higgins 19 11 6 1 4 17 16 +1
3 Huachipato 18 10 6 0 4 18 14 +4
4 Colo-Colo 18 9 6 0 3 9 5 +4
5 U. Católica 17 11 5 2 4 24 17 +7
6 U. de Chile 17 11 4 5 2 11 6 +5
7 Ñublense 17 11 4 5 2 11 9 +2
8 Coquimbo Unido 16 10 5 1 4 14 12 +2
9 Palestino 14 11 4 2 5 14 18 -4
10 Univ. Concepción 14 10 4 2 4 8 17 -9
11 La Serena 13 10 3 4 3 13 14 -1
12 Everton 12 10 3 3 4 9 9 0
13 Audax Italiano 11 11 3 2 6 15 16 -1
14 Cobresal 10 10 3 1 6 16 20 -4
15 U. La Calera 10 11 3 1 7 10 21 -11
16 Concepción 8 11 2 2 7 8 17 -9
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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