Universidad de Chile se hizo fuerte de local ante su hinchada y derrotó 1-0 a Universidad Católica en la versión 202 del Clásico Universitario. Los azules volvieron a los triunfos tras dos partidos y lograron su segundo triunfo al hilo en clásicos esta temporada.
Ante más de 40 mil personas en Ñuñoa, los dirigidos por Fernando Gago dieron el primer golpe a los 16 minutos: tras un córner desde la izquierda de Agustín Arce el balón lo gana Lucas Barrera en el aire lo que aprovechó Juan Martín Lucero para estirarse y desatar la alegría azul.
En el resto del primer tiempo la U fue inmensamente superior a Católica: dominó el balón, se generó las mejores ocasiones aunque sin ser tan efectiva en el área y llevó al rival a la desesperación.
En el complemento, Daniel Garnero metió cambios en la UC y el trámite comenzó a emparejarse. Los ingresos de Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales buscaron equilibrar la lucha en el mediocampo y darle más armas ofensivas a los cruzados.
Pese a que la Franja se generó ocasiones, careció de finiquito en los metros finales y de fuelle ofensivo en tres cuartos de cancha. Así, Gabriel Castellón brilló con luces propias cuando Justo Giani, Alfred Canales y Fernando Zampedri lo exigieron.
¡Así queda la tabla de posiciones!
Así, la U se quedó con su segundo clásico en el año y logró tres puntos de oro en la lucha por el título. El Romántico Viajero trepó a la 6° posición con 17 puntos, los mismos puntos que los Cruzados, que por diferencia de goles se ubicó en la 5° ubicación.
En la próxima fecha, Universidad de Chile visitará a Cobresal en El Salvador (domingo 17 de mayo a las 17:00 horas), mientras que Universidad Católica viajará a la región de Valparaíso para enfrentar a Deportes Limache (sábado 16 de mayo a las 20:00 horas).
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|1
|Deportes Limache
|21
|11
|6
|3
|2
|25
|11
|+14
|2
|O’Higgins
|19
|11
|6
|1
|4
|17
|16
|+1
|3
|Huachipato
|18
|10
|6
|0
|4
|18
|14
|+4
|4
|Colo-Colo
|18
|9
|6
|0
|3
|9
|5
|+4
|5
|U. Católica
|17
|11
|5
|2
|4
|24
|17
|+7
|6
|U. de Chile
|17
|11
|4
|5
|2
|11
|6
|+5
|7
|Ñublense
|17
|11
|4
|5
|2
|11
|9
|+2
|8
|Coquimbo Unido
|16
|10
|5
|1
|4
|14
|12
|+2
|9
|Palestino
|14
|11
|4
|2
|5
|14
|18
|-4
|10
|Univ. Concepción
|14
|10
|4
|2
|4
|8
|17
|-9
|11
|La Serena
|13
|10
|3
|4
|3
|13
|14
|-1
|12
|Everton
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|9
|0
|13
|Audax Italiano
|11
|11
|3
|2
|6
|15
|16
|-1
|14
|Cobresal
|10
|10
|3
|1
|6
|16
|20
|-4
|15
|U. La Calera
|10
|11
|3
|1
|7
|10
|21
|-11
|16
|Concepción
|8
|11
|2
|2
|7
|8
|17
|-9