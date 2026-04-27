“Deja de jugar para atrás, la conc…”: El enojo de Daniel Garnero con jugador de la UC que no se vio

Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario el sábado pasado ante Universidad Católica, compromiso que se resolvió en el primer tiempo con un solitario gol del ‘Gato’ Juan Martín Lucero.

En la edición de Todos Somos Técnicos del domingo 26 de abril se mostraron imágenes inéditas del compromiso entre azules y cruzados, Ahí, se pudo ver a un enfurecido Daniel Garnero reprochando al colombiano Jhojan Valencia.

Tras el gol de Lucero que puso en ventaja a la U en el marcador, el DT cruzado se aburrió de ver al cafetalero tocando el balón hacia atrás cuando había que ir a buscar el empate: “Pero Jhojan, deja de jugar para atrás la concha de mi hermana”, dijo.

Valencia se llevó los retos de Garnero. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Valencia, esa no sería la única vez que sufrió la ira de Daniel Garnero, ya que minutos más tarde el DT lo volvió a reprochar por su posición en la cancha: “Salí de ahí, Jhojan, la puta madre”.

Lo cierto es que Jhohan Valencia terminó siendo reemplazado en la segunda mitad del compromiso y fue uno de los puntos más bajos del equipo, situación que no pasó desapercibida para Daniel Garnero.

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Ahora, el cuadro cruzado no tiene tiempo para lamentar la caída ante los azules y tiene que pensar en el partido de Copa Libertadores de América este miércoles, donde visitarán a Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

En síntesis

Universidad de Chile ganó el Clásico Universitario con un gol de Juan Martín Lucero.

El técnico Daniel Garnero reprendió al jugador Jhojan Valencia por su desempeño en cancha.

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