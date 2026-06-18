El Cacique saldrá del país el próximo mes para visitar a uno de los equipos grandes de Colombia que celebra su aniversario.

Una grata noticia dio a conocer Colo Colo este jueves previo a su debut en la Copa Chile 2026, ya que desde el Estadio Monumental anunciaron que disputarán un partido amistoso en el extranjero el próximo mes.

Así lo confirmaron a través de una publicación en redes sociales que compartió con el club Millonarios de Colombia, equipo que invitó al Cacique para celebrar su aniversario número 80.

El evento fue lanzado con el eslogan: “Dos legados, una cordillera. Una gran celebración”.

Este partido amistoso quedó programado para el sábado 18 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá, aunque falta confirmar la hora exacta del compromiso.

Justamente en aquella fecha Colo Colo habrá terminado con su participación en la fase de grupos de la Copa Chile y estará alistándose para retomar la Liga de Primera 2026, ya que el fin de semana del 26 de julio vuelve al ruedo contra Deportes Limache.

Los albos y Millos se volverán a ver las caras después de 19 años, ya que su último enfrentamiento internacional fue en la Copa Sudamericana 2007, donde empataron 1-1 en la ida y también en la revancha por los octavos de final. Finalmente, en penales terminó clasificando el elenco cafetalero en Macul.

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En síntesis