Colo Colo recibe ultimátum de Deportes Limache por Jean Meneses: “El plazo se cumple…”

El conjunto de Macul tiene que actuar rápidamente para definir la eventual incorporación del jugador de 33 años.

Colo Colo tendrá que tomar una importante decisión en este mercado de fichajes. ¿Qué pasó? La escuadra alba recibió un potente ultimátum de parte de Deportes Limache: el tiempo corre y no vuelve atrás.

El presidente del elenco tomatero, César Villegas, conversó con AS Chile y dejó una fecha establecida para cerrar el caso Jean Meneses. La bullada telenovela terminará a la brevedad.

Según manifestó el dirigente limachino, el jugador de 33 años tiene la puerta abierta para partir. No obstante, el mensaje fue claro: la propuesta económica tiene que estar a la altura.

“A nosotros como club nadie nos ha contactado… Por ahora son rumores sin base (…) Es lo que desee el jugador. Si él se quiere ir a Colo Colo, yo le di a él y a su representante un plazo que se cumple la próxima semana“, lanzó.

“A Colo Colo o al equipo que sea. Los jugadores que estén acá tienen que estar 100% comprometidos y mentalizados en el objetivo que tenemos que es lograr la clasificación a una copa internacional“, agregó.

Colo Colo tiene que resolver el caso Jean Meneses. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo recibe ultimátum de Deportes Limache

Finalmente, el timonel del cuadro de la Región de Valparaíso profundizó en su reflexión. Si hay que hacer negocios, lo hará, pero sabe lo que cuesta el otrora seleccionado nacional.

“Si se quiere marchar, el club que lo busca tiene que dejar una oferta formal con base en las condiciones que nosotros dejamos estipuladas. Por el momento, no ha llegado nada”, cerró.