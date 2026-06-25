Según trascendió, Universidad de Chile también tiene en carpeta a Jean Meneses. Así lo dejó entrever Cristián Caamaño.

Universidad de Chile puede tener una batalla de mercado de fichajes contra su archirrival, Colo Colo. ¿Qué pasó? Uno de los jugadores más deseados del país está en la mira de ambas instituciones.

Si bien primero trascendió el deseo albo, todo indica que el cuadro azul también lo sigue minuciosamente: ese es el caso de Jean Meneses. Así lo afirmó Cristián Caamaño en Radio Agricultura.

Al momento de analizar el libro de pases del conjunto estudiantil, el periodista reveló que el otrora seleccionado nacional seduce en La Cisterna. Sin embargo, hay un obstáculo para concretar su incorporación.

“La U tomó la clausula de salida anticipada de (Lucas) Romero, al no hacer uso de la compra. El Juárez le compró el pase a Recoleta de Paraguay, que indemnizó a la U por 350 mil dólares“, lanzó.

“Podrían aplicarse con un jugador libre en Argentina, es un dinero extra por un jugador (…) Jean Meneses interesa mucho“, agregó sobre el anhelo de Universidad de Chile.

Jean Meneses interesa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El problema para Universidad de Chile por Jean Meneses

Finalmente, el comunicador recordó el ultimátum que el timonel de Deportes Limache dejó para los equipos que vayan por el ariete de 33 años. La telenovela cerrará a la brevedad.

“El presidente de Limache dijo ‘si alguien se lo quiere llevar alguien tiene que pagar‘, pero tiene fecha tope de salida, que es el 30 de junio“, concluyó el rostro de TV.