Uno que no hace mucho fue entrenador de Colo Colo, entregó su opinión de lo que podría el próximo fichaje del Cacique en el mercado de invierno.

En Colo Colo comenzaron con las negociaciones para traer refuerzos de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde los últimos nombres que están sonando son el volante Diego Valdés y el puntero Jean Meneses.

Este último ha tomado fuerza en los últimos días, pero no convence a todos en el entorno del Cacique.

Es más, un exentrenador del cuadro popular se refirió a esta opción. Se trata de Gualberto Jara, quien dirigió a los albos en 2020 y en diálogo con BOLAVIP se mostró escéptico ante este posible fichaje.

“Yo no lo seguí muy de cerca, pero sobre todo lo que me llama la atención un delantero con cierta edad. De repente podría ser llamar a algunos de los que tenemos en Concepción, algo por el estilo”, planteó Jara haciendo referencia a los jugadores que están a préstamo.

“Además, también tener en cuenta que no es lo mismo estar en el club donde está viniendo a Colo Colo. Tiene que tener un tiempo de adaptación a todo lo que significa Colo Colo”, agregó.

Jean Meneses no convence a Gualberto Jara. (Foto: Javier Salvo /Photosport)

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Refuerzos de jerarquía para Colo Colo

En la misma línea, apuntó a que la dirigencia de Blanco y Negro busque refuerzos de mayor jerarquía y por qué no guardarse las cartas para el próximo año, donde Colo Colo debería estar en Copa Libertadores.

“Eso es lo que pretendemos todos, reforzarse bien en los lugares que más se necesita, porque así podemos tener un equipo de mas jerarquía, de más experiencia y poder hacer una buena campaña a nivel internacional”, completó el técnico paraguayo.

En síntesis

Diego Valdés y Jean Meneses son opciones de refuerzo para Colo Colo en el mercado invernal.

son opciones de refuerzo para Colo Colo en el mercado invernal. Gualberto Jara expresó en BOLAVIP su escepticismo sobre el posible fichaje de Jean Meneses.

expresó en BOLAVIP su escepticismo sobre el posible fichaje de Jean Meneses. Copa Libertadores es el torneo internacional que Colo Colo espera disputar el próximo año.