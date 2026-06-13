Patricio Yáñez da su visto bueno a este posible fichaje de Colo Colo: “No debiera pesarle la camiseta”

El experimentado futbolista comienza a ganar fuerza como posible alternativa para reforzar al Cacique en este mercado de fichajes.

Colo Colo cerró la primera parte de la Liga de Primera 2026 con una sólida presentación al vencer por 3 a 0 a Cobresal en el Estadio Monumental, donde volvió a hacerse fuerte ante sus hinchas.

Ahora, el Cacique comenzará a moverse en el mercado de fichajes pensando en el segundo semestre, donde el técnico Fernando Ortiz buscará reforzar su plantel para mantenerse en la lucha por el título.

En ese escenario, distintos nombres han comenzado a sonar como posibles alternativas para sumarse al conjunto popular, entre ellos Jean Meneses, actual delantero de Deportes Limache.

Jean Meneses suma apoyo para llegar al Cacique

Uno de los que se refirió a su eventual arribo al Estadio Monumental fue Patricio Yáñez, quien valoró las condiciones del exseleccionado chileno y su presente futbolístico.

“Buen jugador, buen jugador. Ha tenido un tremendo trabajo en Deportes Limache”, señaló en primera instancia durante la transmisión de Radio Agricultura ante Cobresal.

Posteriormente, Yáñez destacó el recorrido del atacante de 33 años y su posible adaptación a la institución alba. “Yo me imagino que por la experiencia y el recorrido no debiera pesarle la camiseta de Colo Colo. Hay que esperar para ver qué sucede”, añadió.

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Jean Meneses suena como opción para reforzar al Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cabe recordar que Meneses tiene contrato con los Tomateros hasta finales de 2026, por lo que, en caso de un eventual interés de Colo Colo, el club deberá negociar su fichaje con el elenco de la Región de Valparaíso, que mantiene objetivos deportivos importantes en la temporada.

Los números de Jean Meneses en Deportes Limache

Jean Meneses ha tenido una regular campaña en 2026, donde ha jugado un total de 20 partidos con el cuadro limachino, aportando 5 goles y 10 asistencias.