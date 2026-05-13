Patricio Yáñez le pide a estos dos jugadores de Colo Colo ser protagonistas ante Coquimbo: “Tienen que responder”

El histórico ex jugador de los albos manda al frente a dos jugadores del primer equipo para que sean protagonistas ante Coquimbo.

Colo Colo vuelve a ver acción este miércoles en la Copa de la Liga, donde debe enfrentar a Coquimbo Unido en el puerto pirata con la obligación de lograr los tres puntos para clasificar a las semifinales del certamen nacional.

Fernando Ortiz tiene varias bajas para este compromiso: Claudio Aquino y Maximiliano Romero no viajaron hasta el norte chico del país, por lo que el DT albo deberá echar mano a jugadores jóvenes para salir adelante.

Es precisamente eso lo que espera Patricio Yáñez, quien en F90 de ESPN Chile dijo que “Hernández y Marchant en un momento sus rendimientos frenaron lo que parece inevitable para el término del primer semestre; la contratación de un hombre por fuera”.

Marchant asoma como titular ante Coquimbo. | Foto: Photosport

“Se está trabajando, se está buscando. Con la llegada de Pastrán y la respuesta de Hernández y Marchant dijeron ‘no, con los que están jugando me quedo’ y ahí quedó”, complementó sobre el aporte de ambos jugadores.

En el cierre, Yáñez dice que “Mañana (hoy) es el partido. Entiendo que muchas veces el jugador más joven entrega en soluciones, pero en esta oportunidad me parece que tienen que responder. A esta edad tienen que tener la responsabilidad de responder, sino se van a transformar en jugadores que entran o no y van a quedar ahí”.

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Lo cierto es que Colo Colo marcha al tope del Grupo A con 10 puntos, seguido de Coquimbo Unido con 8. Un triunfo albo lo clasifica a semifinales, mientras que un empate dejaría todo vivo hasta la última fecha.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido este miércoles por la Copa de la Liga.

El equipo lidera el Grupo A con 10 puntos, dos sobre su actual rival.

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