Remezón en Primera División: DT que llegó hace un mes y medio tendría todo listo para irse de Chile

Desde Uruguay aseguran que Leonardo Ramos, actual DT de U. de Concepción tendría todo listo para llegar a Danubio.

Todo parece indicar que la Universidad de Concepción nuevamente se quedará sin entrenador en la temporada ante la inminente partida de Leonardo Ramos, técnico uruguayo que lleva apenas un mes y medio en el Campanil y que había llegado precisamente para suplir la salida Juan Cruz Real.

De acuerdo a lo informado por el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, Leonardo Ramos aparece como la principal opción para convertirse en el nuevo entrenador de Danubio, institución donde logró consagrarse campeón del torneo uruguayo en la temporada 2013-2014 y en la que es recordado como una figura histórica.

Leonardo Ramos se iría del Campanil con un cuestionable rendimiento (Photosport).

En caso de concretar su arribo al elenco uruguayo, Ramos se irá de la U. de Conce con más pena que gloria debido a sus pobres números: un triunfo, un empate y cinco derrotas entre la Liga de Primera y Copa de la Liga.

Cabe recordar que la llegada de Ramos al fútbol chileno estuvo exenta de polémicas. Y es que el Colegio de Entrenadores denunció que el charrúa no contaba con la licencia Conmebol Pro vigente para dirigir en nuestro país, sin embargo el club penquista salió al paso de la polémica y pudo solucionar la tramitación del documento.

De esta forma, Universidad de Concepción nuevamente se quedará sin entrenador esta temporada luego que Juan Cruz Real tuviera que volver por asuntos familiares a Estados Unidos. ¿Se allana el camino para el regreso de ‘La Nona’ Muñoz?

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En síntesis…