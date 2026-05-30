Colo Colo y su probable formación para enfrentar a Deportes La Serena en la Liga de Primera

Colo Colo disputará hoy un duelo clave ante Deportes La Serena y esta sería su formación.

Colo Colo disputa hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se encuentran en la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena por la 14° fecha del fútbol chileno.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan seguir con su senda positiva de resultados dentro del torneo nacional, el que les permita poder seguir firmes en la cima de la tabla de posiciones.

Para este compromiso, el ‘Tano’ solo tendría una modificación a comparación del duelo ante la UC y el que sería obligatoria, en la que no podrá contar con Tomás Alarcón, quien fue expulsado, y su reemplazante será Lautaro Pastrán.

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

Colo Colo quiere sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes La Serena y Colo Colo se disputará este sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Publicidad

En Síntesis