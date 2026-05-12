Fernando Astengo, ex DT del Popular, volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos de su carrera: la increíble final que Colo Colo perdió ante Everton en 2008, dejando escapar lo que pudo ser un histórico pentacampeonato.
El exdefensor y entrenador albo contó detalles inéditos en el programa “Al hueso con el hueso” de Ivo Basay, donde recordó cómo asumió el mando tras la salida de Claudio Borghi y la fuerte relación que tenía con el plantel.
“Tomé a Colo Colo cuando Borghi se fue. Yo era el más cercano al primer equipo y el más respetado por los jugadores”, aseguró.
Astengo explicó que realizó cambios tácticos y llevó al equipo a la final, donde ganaron la ida por 2-0, aunque todo terminó derrumbándose en la revancha en Sausalito.
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“Hice cambios en el equipo, pasé de línea de tres a una de cuatro, y llegamos a la final. Después se armó una pelotera con los premios y otras cosas. Yo decía ‘no nos pueden ganar si eran tres goles’ y los hicieron. No lo podía creer, me dolió muchísimo”, confesó.
Astengo asegura que pidió a Esteban Paredes y explotó contra Ruiz-Tagle
El exDT también lanzó dardos contra Blanco y Negro y reveló que quiso fichar a Esteban Paredes antes de que llegara oficialmente al club.
“Nasur me llamó y me dijo ‘se los vendo en 700 mil dólares’ y no lo quisieron. Al año siguiente lo compraron en 1,4 millones”, disparó.
Además, recordó su conflictiva salida pese a que el equipo estaba liderando el torneo: “Estábamos punteros y me llamó Ruiz-Tagle para decirme ‘hasta aquí llegamos’. Me dijo que la Garra Blanca les iba a quemar el estadio si no salíamos campeones”, relató.
El “León” finalmente reconoció que reaccionó con furia tras el despido y protagonizó una durísima discusión con la dirigencia alba en ese entonces encabezada por el ex ministro del Deporte.
“Le grité la vida a Ruiz-Tagle. Después me quisieron pagar menos de la mitad de mi finiquito. Les dije: ‘mañana quiero todo completo o voy a incendiar Colo Colo con la prensa’. Y al otro día llegaron con toda la plata”, sentenció.
DATOS CLAVE
- Fernando Astengo reveló que el club rechazó fichar a Esteban Paredes por 700 mil dólares.
- El exdirigente Ruiz-Tagle despidió al entrenador mientras el equipo marchaba en el primer lugar.
- La final perdida ante Everton en 2008 impidió que el club lograra el pentacampeonato histórico.