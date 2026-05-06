Mercado de fichajes: los dos puestos que Colo Colo y Fernando Ortiz buscarían reforzar a mitad de año

Pese al gran presente albo en la temporada 2026, Fernando Ortiz ya tendría definidas las posiciones que buscaría potenciar en Colo Colo.

Colo Colo atraviesa un sólido presente en la temporada 2026. El Cacique es líder de la Liga de Primera y además comparte la cima del Grupo A de la Copa de la Liga junto a Coquimbo Unido, consolidándose como uno de los equipos más regulares del fútbol chileno.

Pese al buen momento deportivo, en el Estadio Monumental ya comienzan a proyectar el segundo semestre. Tanto la dirigencia de Blanco y Negro como Fernando Ortiz entienden que el plantel aún puede potenciarse para sostener la pelea en todos los frentes y aumentar las variantes ofensivas del equipo.

En ese contexto, el mercado de fichajes de mitad de año aparece como una oportunidad importante para fortalecer zonas específicas del plantel albo.

Ortiz y Colo Colo no se conforman con el liderato | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Ortiz define sus prioridades en Colo Colo: puntero izquierdo y volante creativo

Según informó el periodista Cristian Alvarado en ADN Deportes, el técnico argentino ya tendría definidas las posiciones que considera prioritarias. ¿Cuáles son?

El comunicador informó que uno de los puestos que el Popular buscaría reforzar es el de puntero izquierdo. La idea sería incorporar un jugador desequilibrante, con capacidad para manejar ambos perfiles y aportar profundidad, velocidad y mayor peso ofensivo por las bandas.

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La otra prioridad estaría en el mediocampo, específicamente con la llegada de un volante creativo, considerando el irregular rendimiento que ha mostrado Claudio Aquino durante la presente temporada.

Cabe recordar que a comienzos de año trascendió que el cuadro de Macul no contaba con un gran margen económico para realizar incorporaciones de alto costo. Sin embargo, ahora que ver si Aníbal Mosa podría evaluar una inversión importante en el próximo mercado.

En resumen…

Colo Colo ya comienza a proyectar el mercado de mitad de año y, según ADN Deportes, Fernando Ortiz buscaría reforzar dos puestos específicos: un puntero izquierdo capaz de manejar ambos perfiles y un volante creativo.