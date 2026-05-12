Gabriel Coca Mendoza propone un nombre para reforzar a Colo Colo: “Sería un aporte”

El exlateral puso a una de las figuras del fútbol chileno como opción para reforzar a Colo Colo en el próximo mercado de fichajes.

El mercado de fichajes en el fútbol chileno siempre abre la discusión sobre posibles refuerzos para los clubes grandes, especialmente cuando se trata de Colo Colo.

El cuadro que dirige Fernando Ortiz se mantiene encumbrado en el primer puesto de la Liga de Primera y este miércoles 12 podría abrochar su pase a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, cuando enfrente a Coquimbo Unido.

Es por esto que la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón, en conjunto con el “Tano”, ya comienza a planificar los fichajes de cara al segundo semestre de 2026, donde el Cacique buscará seguir sumando títulos a sus vitrinas.

Daniel “Popín” Castro, el candidato de Gabriel Mendoza para reforzar a Colo Colo

Esta vez fue Gabriel “Coca” Mendoza, ex lateral campeón de América con el conjunto popular, quien se refirió al delantero Daniel “Popín” Castro, quien según su visión podría ser un aporte interesante para el cuadro de Macul.

“A mí siempre me gustó Popín. Yo lo dije, que siempre mi candidato fue el Popín hace mucho rato, pero yo también creo que Limache no lo va a soltar. Es goleador, ha sido goleador en todas las categorías de Limache, es su ídolo y mejor jugador”, declaró en conversación con Redgol.

“Popín en todas las divisiones del fútbol hizo los goles en Limache, o sea, fue multigoleador. A mí me encanta como juega y creo que sería un aporte en Colo Colo”, cerró.

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Daniel Castro ya sonó la temporada pasada para arribar al Estadio Monumental | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El atacante de los “Tomateros” acumula 10 goles y 6 asistencias en la presente temporada, considerando Copa de la Liga y Liga de Primera.

En resumen…

Gabriel “Coca” Mendoza sorprendió al proponer a Daniel “Popín” Castro como posible refuerzo para Colo Colo, destacando su capacidad goleadora y rendimiento en Limache.

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