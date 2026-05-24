El mandamás del "Cacique" sufrió con el frío capitalino como muchos en esta fría jornada, aunque, con evidente tono sarcástico, aprovechó de burlarse de su rival.

Colo Colo sacó adelante una dura prueba para el “Tano” Ortiz y derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena en un clásico que comenzó cuesta arriba.

El autogol de Arturo Vidal a los siete minutos parecía complicar la tarde alba, pero Javier Correa apareció antes del descanso con un doblete letal para revertir la historia y darle tres puntos de oro al “Cacique”.

El equipo de Fernando Ortiz mostró carácter en un escenario difícil y terminó celebrando con todo en cancha rival. No solo porque ganó su primer clásico bajo el mando del DT argentino, sino porque el triunfo dejó a los Albos más líderes que nunca, con ocho puntos de ventaja sobre su escolta y ya asegurados como campeones de invierno.

La jornada además estuvo marcada por el intenso frío en Las Condes, tema que incluso volvió a instalar bromas cruzadas entre hinchas y protagonistas tras el pitazo final.

Aníbal Mosa y su particular comentario sobre el frío en el Claro Arena

Uno de los más felices era Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro abandonó la zona mixta usando un llamativo gorro chilote y guantes, imagen que rápidamente llamó la atención luego del partido.

Consultado por RedGol sobre si sus accesorios eran una especie de cábala para los clásicos, el dirigente respondió entre risas: “¿Cábala? El gorro es para el frío, hace pero un frío tremendo”.

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Aníbal Mosa se mofó del rival tras victoria en el Claro Arena (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

La frase fue interpretada por varios hinchas como una indirecta hacia Universidad Católica y las recurrentes bromas por las bajas temperaturas del sector oriente, especialmente luego de otras polémicas recientes ligadas al clima en el Claro Arena.

Revisa acá el comentado viral de Aníbal Mosa:

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Más allá de las interpretaciones, Mosa se retiró sonriente y no era para menos: Colo Colo ganó el clásico, estiró su ventaja en la cima y quedó con medio campeonato de invierno en el bolsillo.

DATOS CLAVE

Aníbal Mosa ironizó sobre el intenso frío tras el triunfo de Colo Colo.

El presidente de Blanco y Negro utilizó accesorios invernales en el estadio Claro Arena.

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