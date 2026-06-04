La historia de don Arturo Bello se hizo viral por la valentía de retomar sus estudios de enseñanza básica a sus 78 años.

La historia de don Arturo Bello emocionó a todo Chile hace apenas unos días. A sus 78 años decidió hacer algo que tenía pendiente desde niño: volver a estudiar para aprender a leer y escribir, una oportunidad que no pudo tener durante su infancia debido a las dificultades económicas que enfrentó junto a sus ocho hermanos.

Su caso se hizo viral gracias a publicaciones realizadas por el Colegio Municipal Instituto Fermín Vivaceta de Lo Barnechea, establecimiento municipal donde actualmente cursa el Segundo Nivel Básico. La historia rápidamente recorrió redes sociales y llegó incluso a la televisión, transformando a Don Arturo en un ejemplo de perseverancia y superación.

Durante gran parte de su vida trabajó para ayudar a su familia y también desarrolló una profunda pasión por el ciclismo, disciplina que sigue practicando como integrante del club Los Cóndores. Sin embargo, además de terminar sus estudios, tenía otro gran sueño por cumplir y ese deseo tenía nombre y apellido: Arturo Vidal.

Don Arturo cumplió su sueño y conoció a Arturo Vidal en el Monumental

Luego de que su historia se hiciera conocida a nivel nacional, el estudiante recibió una invitación muy especial por parte de Colo Colo. El club albo abrió las puertas del Estadio Monumental para que pudiera presenciar una práctica del primer equipo y compartir con los jugadores.

El momento más esperado llegó cuando finalmente pudo encontrarse cara a cara con su gran ídolo y tocayo, Arturo Vidal. El volante lo recibió junto al plantel colocolino y compartió varios minutos con él en una jornada que quedará para siempre en la memoria de Don Arturo.

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Desde el Instituto Fermín Vivaceta celebraron el emotivo encuentro mediante redes sociales. “Don Arturo fue invitado por Colo Colo para presenciar la práctica del primer equipo y poder interactuar con los jugadores, donde compartió un momento con Arturo Vidal”, señalaron.

Además, agradecieron al área social del club y al propio King por hacer realidad el sueño de uno de sus alumnos más queridos. Un premio más que merecido para un hombre que, a los 78 años, decidió demostrar que nunca es tarde para perseguir metas y cumplir sueños.

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DATOS CLAVE

Arturo Bello, de 78 años, estudia para aprender a leer y escribir en Lo Barnechea.

El estudiante de educación básica cumplió su sueño y conoció a Arturo Vidal.

El club Colo Colo invitó al adulto mayor a presenciar una práctica en el Monumental.