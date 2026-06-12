Los Albos se preparan para poner fin a la primera rueda del torneo local con varias novedades en su oncena.

Colo Colo ya tiene prácticamente definida su formación para enfrentar a Cobresal este sábado en el Estadio Monumental, en un duelo clave para cerrar la primera fase de la Liga de Primera y extender su gran momento futbolístico.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz llega con la confianza en alto luego de encadenar una importante racha de triunfos y buscará sumar una nueva victoria que le permita consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

La principal novedad en la formación alba

Durante la última práctica realizada en Macul, el entrenador albo habría despejado las últimas dudas respecto al equipo titular. La principal modificación estaría en defensa, donde Erick Wiemberg ingresaría en reemplazo del suspendido Joaquín Sosa, una de las bajas obligadas para este compromiso.

Además, el cuerpo técnico recibió una noticia positiva en los últimos días con el retorno de Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez, quienes volvieron a los entrenamientos tras su participación con la selección chilena en la reciente fecha FIFA.

De esta manera, el Popular recupera dos nombres importantes para afrontar un encuentro que podría permitirle alcanzar su sexta victoria consecutiva en el campeonato.

El once que prepara Colo Colo ante Cobresal

Según información surgida desde el entorno del club, la formación que prepara Fernando Ortiz sería con:

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Gabriel Maureira en portería; Erick Wiemberg, Arturo Vidal y Jonathan Villagra en defensa; Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Lautaro Pastrán y Jeyson Rojas en el mediocampo; dejando en ofensiva a Javier Correa y Leandro Hernández.

Erick Wiemberg sería de la partida ante la suspensión de Sosa. Andres Pina/Photosport

La apuesta del cuerpo técnico busca mantener el equilibrio mostrado en las últimas fechas y aprovechar el buen rendimiento colectivo que ha permitido al equipo transformarse en uno de los protagonistas del torneo.

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Las bajas que complican al Cacique

Pese a recuperar futbolistas importantes, el Cacique también deberá lidiar con varias ausencias para enfrentar a los Mineros: Los suspendidos Joaquín Sosa y Javier Méndez quedaron descartados para el encuentro, mientras que Marcos Bolados y Fernando de Paul continúan recuperándose de sus respectivas intervenciones quirúrgicas.

A ellos se suma Claudio Aquino, quien todavía no logra superar una tenosinovitis en su rodilla izquierda y permanece fuera de consideración. Por otro lado, Álvaro Madrid sigue siendo duda debido a un síndrome facetario lumbar que ya lo dejó fuera del último compromiso. Su presencia en la convocatoria dependerá de su evolución física durante las horas previas al partido.

Con un equipo que recupera piezas importantes y la posibilidad de seguir ampliando su buena racha, Colo Colo se prepara para afrontar un nuevo desafío ante Cobresal con la misión de cerrar la primera parte del campeonato con una victoria en casa.